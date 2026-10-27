Palmeiras ultrapassa Flamengo e lidera ranking de premiações no futebol brasileiro em 2026

O clube paulista Palmeiras assumiu pela primeira vez a liderança do ranking de premiações entre clubes brasileiros em 2026, após avançar à final da Copa Libertadores. A classificação acrescentou R$ 35,2 milhões e elevou o total no ano a R$ 104,9 milhões, primeira marca acima de R$ 100 milhões no país. O Flamengo ocupa o segundo lugar, com R$ 77,7 milhões.

O Palmeiras assumiu pela primeira vez a liderança do ranking de clubes brasileiros que mais arrecadaram com premiações na temporada de 2026. O salto ocorreu após a classificação para a final da Copa Libertadores, resultado que garantiu ao clube paulista mais R$ 35,2 milhões em bônus e elevou sua arrecadação total para R$ 104,9 milhões no ano.

A equipe alviverde se tornou também o primeiro clube brasileiro a superar a marca dos R$ 100 milhões em premiações na atual temporada. Os valores incluem receitas obtidas em diferentes competições, como Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa Rei e Recopa Sul-Americana.

Até então líder do ranking, o Flamengo caiu para a segunda colocação, com R$ 77,7 milhões acumulados. Na sequência aparecem Fluminense, com R$ 62,4 milhões; Corinthians, com R$ 51,8 milhões; e Atlético-MG, que completa o Top-5 com R$ 47,5 milhões.

O Atlético também foi beneficiado nesta semana. A classificação para a final da Copa Sul-Americana rendeu ao clube mineiro R$ 12,6 milhões, contribuindo para sua ascensão na lista.

Um dos diferenciais do Palmeiras na disputa financeira é a permanência simultânea nas principais competições da temporada. O clube segue vivo no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, mantendo elevado potencial de crescimento em arrecadação até o encerramento do calendário. Situação parecida vive o Atlético-MG, que também disputa três torneios, embora os valores distribuídos pela Sul-Americana sejam inferiores aos da Libertadores.

Premiações sul-americanas batem recordes

As competições organizadas pela Conmebol registram valores históricos em 2026. O campeão da Libertadores receberá US$ 25 milhões (cerca de R$ 129 milhões) apenas pela conquista do título. Somando todas as fases do torneio, a premiação acumulada pode chegar a aproximadamente US$ 40 milhões, equivalente a R$ 206 milhões.

Na Copa Sul-Americana, a premiação ao campeão aumentou de US$ 6,5 milhões para US$ 10 milhões, ultrapassando a marca dos R$ 50 milhões. Considerando todas as fases da competição, o vencedor poderá arrecadar mais de US$ 12,9 milhões, valor superior a R$ 70 milhões.

Especialistas avaliam que o crescimento das premiações fortalece o futebol sul-americano ao ampliar a capacidade de investimento dos clubes em infraestrutura, contratações e governança esportiva, além de tornar os torneios mais atrativos para patrocinadores e parceiros comerciais.

“O aumento das premiações, especialmente em competições como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, representa um grande passo para o desenvolvimento do futebol no continente. Trata-se de uma via de mão dupla: uma gestão profissional financia a performance, que, por sua vez, gera novas premiações”, destaca Moisés Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol.

Copa do Brasil e Brasileirão também impulsionam receitas

Entre as competições nacionais, a Copa do Brasil segue como uma das principais fontes de receita. Em 2026, o campeão receberá R$ 78 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 34 milhões.

Já no Campeonato Brasileiro, a estimativa aponta para um prêmio de aproximadamente R$ 48 milhões ao campeão e R$ 45 milhões ao segundo colocado, com os valores diminuindo gradualmente de acordo com a classificação final.

Segundo especialistas do mercado esportivo, o avanço simultâneo em diferentes competições é hoje um dos principais fatores para ampliar a capacidade financeira dos clubes ao longo da temporada.

"Esse dinheiro faz diferença no planejamento, porque dá mais segurança para investir no elenco, negociar novas contratações e manter jogadores importantes. Quanto maior a capacidade das competições de atrair patrocinadores e gerar receitas, maior também pode ser o retorno para os clubes", diz Toninho Cecílio, ex-jogador e também diretor executivo de futebol, atualmente sócio-fundador da AdSports, plataforma digital que conecta entidades, atletas e eventos esportivos a marcas interessadas em patrocínio.

Top-10 dos clubes que mais arrecadaram com premiações em 2026