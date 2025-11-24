Final da Libertadores: quanto vale o elenco do Flamengo em 2025

Esporte

O Flamengo projeta receita total entre R$ 1,7 bilhão e R$ 2 bilhões em 2025 (FRANCK FIFE / Colaborador/Getty Images)

24 de novembro de 2025

A final da Libertadores no próximo sábado vai marcar o encontro das duas equipes que estão dominando o futebol brasileiro nos últimos anos. Flamengo e Palmeiras venceram todos os principais títulos nacionais na última década e agora vão definir qual será a equipe brasileira com mais taças na Libertadores - os dois acumulam três conquistas cada.

Em termos de valor de elenco, as duas equipes também lideram com folga esse quesito

O Flamengo segue consolidado como o clube mais valioso do futebol brasileiro em 2025. De acordo com levantamento da consultoria Sports Value, o Rubro-Negro lidera o ranking nacional com um valuation estimado em R$ 4,8 bilhões, superando rivais como Palmeiras (R$ 3,9 bilhões) e Corinthians (R$ 3,702 bilhões).

Valor do elenco 

Além do valuation institucional, o elenco do Flamengo é um dos mais caros da América do Sul. Segundo dados do Transfermarkt, o plantel está avaliado em aproximadamente R$ 1,4 bilhão, ficando atrás apenas do Palmeiras no ranking nacional. O Verdão está avaliado em R$ 1,6 bilhão

Receita recorde 

O clube da Gávea vive um momento histórico. Após fechar 2024 com faturamento superior a R$ 1,3 bilhão, o Flamengo projeta receita total entre R$ 1,7 bilhão e R$ 2 bilhões em 2025, impulsionada por direitos de transmissão, patrocínios, bilheteria e premiações internacionais, como a participação no Mundial de Clubes da FIFA, que rendeu ao clube R$ 150 milhões. O Rubro-Negro acabou sendo eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da competição.

Somente no primeiro semestre de 2025, o Flamengo registrou R$ 712 milhões em receitas recorrentes, um crescimento de 55% em relação ao mesmo período do ano anterior. O clube também apresentou um Ebitda superior a R$ 300 milhões.

Fatores que sustentam esses valores

  • Marca Global: O Flamengo é considerado uma potência cultural e esportiva, com mais de 40 milhões de torcedores e presença internacional crescente. A Forbes classificou a marca como um fenômeno global.
  • Gestão Profissional: Mesmo sem adotar o modelo SAF, o clube segue atraindo grandes patrocinadores como Pixbet, cujo contrato gira em torno de R$ 115 milhões anuais.
  • Receitas Diversificadas: Patrocínios, direitos de transmissão, bilheteria, venda de jogadores e produtos licenciados formam um ecossistema robusto de geração de receita.
