Final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo acende disputa milionária em fan tokens

A final da Copa Libertadores de 2025, marcada para o sábado, 29 de novembro, recoloca frente a frente Palmeiras e Flamengo, dois dos clubes mais consistentes do futebol brasileiro na atualidade.

Dados recentes mostram que os Fan Tokens $MENGO (Flamengo) e $VERDÃO (Palmeiras) registraram oscilações expressivas sempre que jogos decisivos se aproximam, assim como temos visto cada vez mais movimentações de Fan Tokens acompanhando momentos decisivos e especulações no mercado esportivo, traduzindo o sentimento dos torcedores sobre cada time.

Na semana anterior ao confronto entre os dois clubes (em maio de 2025), o volume de negociação do $MENGO saltou 12.900%, passando de uma média diária de R$ 500 mil para mais de R$ 65 milhões. No mesmo período, o $VERDAO teve alta de 775% no volume e valorização de 8,5% no preço.

Além da disputa pelo título continental e nacional, o clássico também está impulsionando de forma significativa o mercado de Fan Tokens, ativos digitais oficiais que aproximam torcedores do ecossistema Web3, já que os dois clubes possuem Fan Tokens criados pelo grupo Chiliz na plataforma Socios.com.

Neste momento de alta demanda e rivalidade histórica, a FanX, uma exchange descentralizada lançou uma competição de trading que visa reproduzir a rivalidade dos dois grandes clubes mas dessa vez “on-chain". A competição "Trading For Glory $MENGO x $VERDÃO” irá transformar o desempenho dos times e o comportamento dos traders em uma batalha com US$12 mil em recompensas.

De 24 de novembro a 7 de dezembro, a iniciativa une emoção esportiva e tecnologia blockchain em duas fases: a primeira, de 24 a 29 de novembro e conectada à final da Libertadores, distribui US$ 10 mil aos traders dos dois Fan Tokens com base no desempenho dos clubes na decisão e no volume de negociação de cada token, seguindo quatro possíveis cenários de premiação.

A segunda fase, de 30 de novembro a 7 de dezembro e ligada ao desfecho do Brasileirão, acrescenta mais US$2 mil em recompensas destinadas integralmente aos traders do token do time que terminar em primeiro na tabela. Em ambas as etapas, os 20 melhores traders serão premiados, com distribuição de 15% ao primeiro colocado, 20% ao segundo e terceiro, 35% entre o 4º e o 10º e 30% entre o 11º e o 20º.

Ativação dentro do aplicativo

Além da movimentação on-chain, os torcedores também terão acesso a uma ativação especial dentro do app da Socios.com: o Resgate Relâmpago Final Libertadores, que disponibilizará itens colecionáveis exclusivos relacionados a Flamengo e Palmeiras, como o Box Glória Rubronegra ($MENGO) e o Box Glória Alviverde ($VERDÃO), kits raros compostos por 3 camisas oficiais em referência aos atuais três títulos dos clubes na Libertadores. Caso o time conquiste o tetracampeonato no sábado, o torcedor ainda leva uma quarta camisa oficial adicional.

O drop, publicado no dia 26/11 às 23h, poderá ser resgatado em um leilão relâmpago no app no dia 29/11, das 15h às 22h, período que contempla o pré-jogo, partida (que começa às 18h) e pós-jogo. Serão 350 tokens disponíveis, com lance inicial de 1 Reward Point (RP) e acréscimos mínimos de 100 RPs a cada novo lance.

“Essa não é a primeira vez que levamos uma disputa para o ambiente on-chain. Há alguns meses, fizemos isso pela primeira vez, no derby entre Corinthians e Palmeiras, e o resultado foi muito positivo. O confronto gerou mais de US$ 445 mil em volume de trading, com $SCCP movimentando US$ 278.645 e $VERDÃO somando US$ 167.314 definindo o Corinthians como grande vencedor, ainda que no campo o resultado tenha mantido o equilíbrio com um placar de 1x1”, analisa Bruno Pessoa, Country Manager da Chiliz no Brasil.

Desde o início da competição os tokens já experienciaram alguns picos no acumulado de 7 dias especialmente após os resultados da última rodada em que aproximaram novamente a pontuação dos dois e deixando essa reta final ainda mais eletrizante.

