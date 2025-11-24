Final da Libertadores: quanto vale o elenco do Palmeiras em 2025

O Palmeiras se mantém como um dos clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025. Segundo estudo da consultoria Sports Value, o Verdão ocupa a segunda posição no ranking nacional, com um valuation estimado em R$ 3,9 bilhões, atrás apenas do Flamengo (R$ 4,8 bilhões) e à frente do Corinthians (R$ 3,7 bilhões).

Valor do elenco

O elenco do Palmeiras é um dos mais caros da América do Sul. De acordo com o Transfermarkt, o plantel está avaliado em cerca de € 212 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão), com nomes como Vitor Roque (€ 20 mi), Andreas Pereira (€ 18 mi) e Joaquín Piquerez (€ 15 mi) entre os mais valiosos.

Receita recorde

O clube paulista encerrou 2024 com faturamento histórico de R$ 1,2 bilhão e um superávit contábil de R$ 198,1 milhões, superando a meta orçamentária de R$ 820 milhões. A maior parte dessa receita veio da venda de jogadores e do acordo com a WTorre, responsável pela gestão do Allianz Parque.

Para 2025, o Palmeiras projeta receita anual de até R$ 1,5 bilhão, impulsionada por negociações de atletas, direitos de transmissão, patrocínios e bilheteria. Até setembro, o clube já havia arrecadado R$ 1,1 bilhão, com destaque para a venda do volante Richard Ríos ao Benfica por R$ 136 milhões.

Fontes de receita

Venda de jogadores: R$ 440 milhões em 2024, incluindo Endrick (Real Madrid) e Estêvão (Chelsea).

R$ 440 milhões em 2024, incluindo Endrick (Real Madrid) e Estêvão (Chelsea). Direitos de transmissão: R$ 170 milhões.

R$ 170 milhões. Patrocínios e publicidade: R$ 142 milhões.

R$ 142 milhões. Bilheteria e Allianz Parque: R$ 52 milhões.

R$ 52 milhões. Programa Avanti (sócio-torcedor): R$ 74 milhões.

Prêmio de melhor clube do mundo

Protagonistas da decisão da Libertadores e em disputa acirrada no Brasileirão, Flamengo e Palmeiras foram indicados ao prêmio de melhor clube do mundo em 2025 pelo Globe Soccer Awards.

Os dois brasileiros estão entre os 16 concorrentes, ao lado de outras potências do futebol europeu e do Oriente Médio.

Nessa etapa, os finalistas são decididos por votação online. O vencedor é definido pela combinação entre votos populares e a decisão de um júri internacional.

A cerimônia de entrega será realizada em 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No ano passado, Botafogo e Atlético-MG chegaram a figurar entre os indicados, mas o prêmio ficou com o Real Madrid.