Corinthians vê risco de rebaixamento subir após rodada desfavorável; veja os cenários

O Corinthians chegou a 66% de probabilidade de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro após o encerramento da 32ª rodada. A vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Coritiba, fora de casa, na segunda-feira, 26, fechou uma sequência de resultados desfavoráveis ao time alvinegro, que havia perdido para o Vasco e também viu o Internacional vencer na rodada. Os dados são do projeto Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com 33 pontos, o Corinthians ocupa a 18ª colocação e está dentro da zona de rebaixamento. O Grêmio aparece logo acima, em 17º lugar, com 34 pontos, enquanto o Internacional soma 35 e ocupa a 16ª posição, a primeira fora do Z-4.

Antes do triunfo gremista, a probabilidade de queda do Corinthians estava em 62,3%. Com o resultado, o índice subiu para 66%. Já o Grêmio reduziu seu risco de rebaixamento de 81,3% para 61,6%, enquanto o Internacional passou de 32,4% para 38,5%, apesar da vitória sobre o Botafogo.

Qual é o risco de rebaixamento do Corinthians e dos concorrentes?

Segundo o levantamento da UFMG após a 32ª rodada, os três clubes que disputam posições próximas à zona de rebaixamento apresentam os seguintes números:

Corinthians: 66% de risco de queda, na 18ª posição, com 33 pontos;

Grêmio: 61,6%, na 17ª colocação, com 34 pontos;

Internacional: 38,5%, em 16º lugar, com 35 pontos.

A diferença de apenas dois pontos entre Corinthians e Internacional mantém a disputa aberta, mas os resultados da rodada aumentaram a pressão sobre o clube paulista. O Grêmio, por sua vez, segue no Z-4, embora tenha reduzido significativamente sua probabilidade de rebaixamento com a vitória fora de casa.

O Corinthians volta a campo na sexta-feira, 30 de outubro, quando enfrenta o Mirassol, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Brasileirão. O adversário ocupa a 15ª posição, com 37 pontos, e também busca se afastar da parte inferior da tabela.

O confronto é uma oportunidade para o Timão tentar interromper a sequência negativa e buscar pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Vale mencionar que, com a competição entrando na reta final, cada resultado pode alterar as probabilidades calculadas pela UFMG e a posição dos clubes na classificação.