Esporte

Palmeiras e Flamengo são 'superpotências', diz jornal britânico

The Guardian compara investimento dos clubes brasileiros a times europeus antes da final da Libertadores

Libertadores: Palmeiras e Flamengo são os maiores vencedores brasileiros do torneio (Buda Mendes/Getty Images)

Libertadores: Palmeiras e Flamengo são os maiores vencedores brasileiros do torneio (Buda Mendes/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 07h22.

Tudo sobreCopa Libertadores da América
Saiba mais

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo neste sábado, 29, chamou a atenção da imprensa internacional. O jornal britânico The Guardian classificou os dois clubes como "superpotências do futebol sul-americano" que atingiram "níveis europeus de financiamento e recrutamento de jogadores".

A comparação não é exagerada. O Palmeiras investiu cerca de R$ 750 milhões em contratações apenas em 2025, maior valor já gasto por um clube brasileiro em um ano. Já o Flamengo registrou receita recorde de R$ 1,4 bilhão no último ano.

"Ambos os clubes se transformaram em instituições com alcance, recursos e expectativas em escala europeia", afirma o Guardian. "A ascensão deles alterou a lógica da própria Libertadores, seu mercado de transferências e seu equilíbrio competitivo."

Domínio continental e exportação de talentos

Quem vencer em Lima conquistará o quarto título continental. Juntos, os clubes venceram cinco das últimas sete edições da Libertadores.

O jornal britânico destaca ainda a capacidade de exportar talentos. O Palmeiras arrecadou R$ 1,46 bilhão com vendas de jogadores da base como Endrick, Estêvão e Vitor Reis. O Flamengo, por sua vez, trouxe nomes experientes da Europa, como Jorginho e Danilo.

"O Flamengo está finalmente realizando seu potencial comercial como o clube mais popular do Brasil", analisa o Guardian sobre a profissionalização da gestão rubro-negra nos últimos anos.

Quando e onde assistir a final da Libertadores?

A decisão entre Palmeiras e Flamengo será realizada no sábado, 29 de novembro, as 18h (horário e Brasília). A partida acontecerá em jogo único, conforme o formato adotado pela Conmebol desde 2019.

A transmissão da final da Copa Libertadores 2025 será feita por Globo, GE TV, Paramount+, ESPN e o serviço de streaming Disney+.

Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da AméricaFlamengoPalmeiras

Mais de Esporte

Libertadores: os maiores artilheiros de Flamengo e Palmeiras

Palmeiras e Flamengo: os caminhos até a final da Libertadores 2025

Manchester City x Leeds United: onde assistir, horário e escalações do Campeonato Inglês

Jogos de hoje, sábado, 29 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Mundo

Mais comércio e diplomacia: os planos do novo embaixador da Noruega no Brasil

Negócios

Como esta empresa de refeições corporativas dobrou receitas em 12 meses

Esporte

Libertadores: os maiores artilheiros de Flamengo e Palmeiras

Ciência

Estudo indica que a “adolescência” dura mais do que se pensava