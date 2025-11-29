Palmeiras e Flamengo são 'superpotências', diz jornal britânico

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo neste sábado, 29, chamou a atenção da imprensa internacional. O jornal britânico The Guardian classificou os dois clubes como "superpotências do futebol sul-americano" que atingiram "níveis europeus de financiamento e recrutamento de jogadores".

A comparação não é exagerada. O Palmeiras investiu cerca de R$ 750 milhões em contratações apenas em 2025, maior valor já gasto por um clube brasileiro em um ano. Já o Flamengo registrou receita recorde de R$ 1,4 bilhão no último ano.

"Ambos os clubes se transformaram em instituições com alcance, recursos e expectativas em escala europeia", afirma o Guardian. "A ascensão deles alterou a lógica da própria Libertadores, seu mercado de transferências e seu equilíbrio competitivo."

Domínio continental e exportação de talentos

Quem vencer em Lima conquistará o quarto título continental. Juntos, os clubes venceram cinco das últimas sete edições da Libertadores.

O jornal britânico destaca ainda a capacidade de exportar talentos. O Palmeiras arrecadou R$ 1,46 bilhão com vendas de jogadores da base como Endrick, Estêvão e Vitor Reis. O Flamengo, por sua vez, trouxe nomes experientes da Europa, como Jorginho e Danilo.

"O Flamengo está finalmente realizando seu potencial comercial como o clube mais popular do Brasil", analisa o Guardian sobre a profissionalização da gestão rubro-negra nos últimos anos.

Quando e onde assistir a final da Libertadores?

A decisão entre Palmeiras e Flamengo será realizada no sábado, 29 de novembro, as 18h (horário e Brasília). A partida acontecerá em jogo único, conforme o formato adotado pela Conmebol desde 2019.

A transmissão da final da Copa Libertadores 2025 será feita por Globo, GE TV, Paramount+, ESPN e o serviço de streaming Disney+.