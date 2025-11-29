Esporte

Final da Libertadores: veja as escalações de Palmeiras e Flamengo

Os times confirmaram a escalação para a final, que será disputada em Lima, a partir das 18h deste sábado, 29

Alex Sandro, do Flamengo, e Flaco López, do Palmeiras: jogadores se enfrentarão na final neste sábado (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 17h33.

O Palmeiras e o Flamengo divulgaram, na tarde deste sábado, 29, as escalações para a final da Libertadores, marcada para as 18h, em Lima, no Peru.

Do lado rubro-negro, o técnico Filipe Luís escalou Samuel Lino ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique e Carrascal. O centroavante Pedro, que viajou com a delegação, não foi relacionado por lesão. Plata, suspenso, também é desfalque.

Palmeiras e Flamengo dominam futebol brasileiro com títulos e boa gestão

No Palmeiras, Abel Ferreira manteve a estrutura planejada após poupar os titulares no Brasileirão. A principal novidade é Raphael Veiga, no meio-campo.

Escalações confirmadas para a final da Libertadores

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan; Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

