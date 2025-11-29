Final da Libertadores: veja as escalações de Palmeiras e Flamengo

Alex Sandro, do Flamengo, e Flaco López, do Palmeiras: jogadores se enfrentarão na final neste sábado (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 17h33.
O Palmeiras e o Flamengo divulgaram, na tarde deste sábado, 29, as escalações para a final da Libertadores, marcada para as 18h, em Lima, no Peru.
Do lado rubro-negro, o técnico Filipe Luís escalou Samuel Lino ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique e Carrascal. O centroavante Pedro, que viajou com a delegação, não foi relacionado por lesão. Plata, suspenso, também é desfalque.Palmeiras e Flamengo dominam futebol brasileiro com títulos e boa gestão
No Palmeiras, Abel Ferreira manteve a estrutura planejada após poupar os titulares no Brasileirão. A principal novidade é Raphael Veiga, no meio-campo.
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a escalação do #Flamengo para enfrentar o Palmeiras, pela FINAL da @libertadores! #FLAxPAL #gloriaeterna #Escalação pic.twitter.com/mDaybK4YWG
— Flamengo (@Flamengo) November 29, 2025
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan; Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.
ESTAMOS PRONTOS PRA FINAL! 👊#PALxFLA #EscalaçãoSEP pic.twitter.com/uFL2WF4BuN
— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2025