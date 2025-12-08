Esporte

Brasileirão: quais times se classificaram para a Libertadores?

Oito clubes brasileiros estarão na competição continental no próximo ano — última vaga ainda não foi definida

Libertadores: última vaga será definida nos próximos dias (Pedro Vilela/Getty Images)

Libertadores: última vaga será definida nos próximos dias (Pedro Vilela/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 08h14.

O Brasileirão 2025 acabou neste domingo, 7, e confirmou os clubes brasileiros classificados para a Libertadores 2026. Entre os classificados estão Flamengo (já campeão da Libertadores 2025), Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense —  já garantidos diretamente na fase de grupos.

Para a fase preliminar da competição, a pré-Libertadores, se classificaram Botafogo e Bahia.

Copa do Brasil

Mas, ainda há uma vaga “extra” em aberto: a última vaga brasileira para a Libertadores pode sair também via Copa do Brasil. Se o futuro vencedor do campeonato já estiver entre os times classificados pelo Brasileirão, essa vaga suplementar seria absorvida pela tabela do Brasileiro.

Por exemplo, caso o Fluminense ou o Cruzeiro ganhem o torneio, o São Paulo, que terminou o Brasileirão em oitavo lugar, também jogaria a Libertadores. Se Corinthians ou Vasco vencerem a Copa do Brasil, a vaga vai para o campeão.

Essa indefinição faz com que a final da Copa do Brasil ganhe contornos decisivos não apenas pela taça em si, mas pela possibilidade de garantir presença na principal competição continental da América do Sul.

O primeiro jogo da semifinal será nesta quarta-feira, 10, entre Cruzeiro x Corinthians. Na quinta-feira, 11, será a vez de Vasco x Fluminense.

Os jogos de ida e volta da final estão previstos para o dia 17 e 21 de dezembro.

Quando começa a Libertadores 2026?

A Libertadores 2026 começa no dia 3 de fevereiro de 2026, com a fase preliminar da competição.

Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da AméricaFutebolBrasileirão

Mais de Esporte

Álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026: tudo o que se sabe até agora

Brasileirão 2025: veja os quatro times rebaixados para a Série B

Paulistão Feminino: Palmeiras goleia o Corinthians no primeiro jogo da final

Rayssa Leal se torna tetracampeã do Super Crown e faz história no skate

Mais na Exame

Brasil

Nova Lei do Impeachment pode limitar denúncias contra ministros do STF

Ciência

O que seu cachorro está pensando? A ciência pode ter a resposta

Mundo

Partido de Honduras rejeita eleições e acusa interferência dos EUA

Mercados

Virada brusca da Bolsa é a primeira amostra da volatilidade de 2026