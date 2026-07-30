Ex-jogador do Botafogo, Tássio morre aos 41 anos após muro desabar no Rio

O ex-atacante Tássio Maia dos Santos morreu na quarta-feira, 29, aos 41 anos, após ser atingido pelo desabamento de um muro no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu durante a ventania que atingiu a capital fluminense, com rajadas superiores a 90 km/h.

Revelado pelo São Cristóvão, Tássio construiu uma carreira marcada por passagens por diversos clubes do futebol brasileiro e do exterior. Ao longo de sua trajetória profissional, defendeu 27 equipes antes de encerrar a carreira em 2019.

Pelo Botafogo, o atacante atuou em 2015. Foram seis partidas disputadas, cinco pelo Campeonato Carioca e uma pela Copa do Brasil. No período em que vestiu a camisa alvinegra, marcou um gol, na vitória por 3 a 0 sobre o Resende.

Além do clube carioca, Tássio também passou por equipes como Mirassol, Figueirense, Volta Redonda e Bragantino. No exterior, teve uma das principais experiências da carreira no CSKA Sofia, da Bulgária.

Após se aposentar dos gramados, o ex-jogador passou a atuar no ramo empresarial, administrando uma casa de festas localizada em Santa Teresa, bairro onde aconteceu o acidente que provocou sua morte.

Botafogo presta homenagem

Em publicação nas redes sociais, o Botafogo lamentou a morte do ex-atacante e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

"Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio. Descanse em paz."

Por causa das condições climáticas, o Botafogo também cancelou a gravação do programa "Estação Nilton Santos", que receberia os jogadores Justino e Huguinho nos estúdios da Botafogo TV, no estádio Nilton Santos.