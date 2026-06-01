Paraguai divulga convocados para a Copa com recorde de atletas do Brasileirão; veja lista

O Paraguai divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026 com um recorde de sete jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro. A seleção comandada por Gustavo Alfaro volta ao Mundial após 16 anos e terá nomes conhecidos dos torcedores brasileiros, como Gustavo Gómez, Maurício, Balbuena e Isidro Pitta.

A marca supera o recorde anterior da seleção paraguaia em Copas do Mundo. Até então, o maior número de atletas vindos do futebol brasileiro havia sido registrado em 1998, quando quatro jogadores foram convocados.

O principal nome da lista é Gustavo Gómez. Capitão da seleção paraguaia, o zagueiro soma 88 jogos e quatro gols pelo país. No Palmeiras, tornou-se o jogador com mais títulos da história do clube.

Outro destaque é Maurício. Nascido em São Paulo, o meia se naturalizou paraguaio no início do ano para ficar à disposição da seleção. Filho de pai paraguaio, ele soma quatro gols e duas assistências em 30 partidas nesta temporada.

No Mundial de 2026, a seleção paraguaia estará em um grupo que também reúne Austrália, Estados Unidos e Turquia.

Jogadores do futebol brasileiro convocados pelo Paraguai para a Copa do Mundo de 2026

Balbuena (Grêmio)

Bobadilla (São Paulo)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Isidro Pitta (Bragantino)

Junior Alonso (Atlético-MG)

Maurício (Palmeiras)

Ramón Sosa (Palmeiras)

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Orlando Gill, Gatito Fernández e Gastón Olveira.

Defensores: Juan Cáceres, José Canale, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Junior Alonso e Gustavo Velázquez.

Meio-campistas: Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Mauricio e Matías Galarza.

Atacantes: Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta, Álex Arce, Julio Enciso e Antonio Sanabria.