Paraguai divulga convocados para a Copa com recorde de atletas do Brasileirão; veja lista

Omar Alderete, Gabriel Avalos e Alex Arce durante treinamento da seleção do Paraguai: seleção se prepara para a Copa do Mundo de 2026, sua primeira participação no torneio desde 2010 (DANIEL DUARTE/AFP)
Repórter
Publicado em 1 de junho de 2026 às 12h40.
Última atualização em 1 de junho de 2026 às 12h57.
O Paraguai divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026 com um recorde de sete jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro. A seleção comandada por Gustavo Alfaro volta ao Mundial após 16 anos e terá nomes conhecidos dos torcedores brasileiros, como Gustavo Gómez, Maurício, Balbuena e Isidro Pitta.
A marca supera o recorde anterior da seleção paraguaia em Copas do Mundo. Até então, o maior número de atletas vindos do futebol brasileiro havia sido registrado em 1998, quando quatro jogadores foram convocados.
O principal nome da lista é Gustavo Gómez. Capitão da seleção paraguaia, o zagueiro soma 88 jogos e quatro gols pelo país. No Palmeiras, tornou-se o jogador com mais títulos da história do clube.
Outro destaque é Maurício. Nascido em São Paulo, o meia se naturalizou paraguaio no início do ano para ficar à disposição da seleção. Filho de pai paraguaio, ele soma quatro gols e duas assistências em 30 partidas nesta temporada.
No Mundial de 2026, a seleção paraguaia estará em um grupo que também reúne Austrália, Estados Unidos e Turquia.
Goleiros: Orlando Gill, Gatito Fernández e Gastón Olveira.
Defensores: Juan Cáceres, José Canale, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Junior Alonso e Gustavo Velázquez.
Meio-campistas: Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Mauricio e Matías Galarza.
Atacantes: Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta, Álex Arce, Julio Enciso e Antonio Sanabria.