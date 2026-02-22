Olimpíadas de Inverno 2026: veja a programação e horários do último dia

Olimpíadas de Inverno 2026: encerramento dos Jogos de Milão-Cortina terá apresentações musicais e transmissão ao vivo no Brasil (picture alliance / Colaborador/Getty Images)
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 04h42.
A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 chega ao último dia neste domingo, 22, com a definição das últimas medalhas dos Jogos de Milão-Cortina d’Ampezzo.
O cronograma concentra finais em modalidades tradicionais da neve e do gelo, incluindo bobsled quatro homens, curling feminino, esqui cross-country 50 km feminino e a aguardada final do hóquei no gelo masculino.
As primeiras provas começam logo cedo e podem impactar diretamente o quadro de medalhas das Olimpíadas de Inverno 2026. Às 6h, o esqui cross-country feminino abre o dia com a largada em massa de 50 km, uma das competições mais exigentes da modalidade.
No mesmo horário, o bobsled quatro homens inicia a terceira bateria da final, etapa decisiva para a definição do pódio. O Brasil retorna à pista nas baterias decisivas, com a equipe liderada por Edson Bindilatti ao lado de Davidson de Souza, Luís Bacca e Rafael Souza.
Na sequência, às 7h05, Suíça e Suécia disputam a medalha de ouro no curling feminino. A prova é uma das mais tradicionais do programa olímpico de inverno.
Às 8h15, o bobsled quatro homens realiza a quarta e última bateria, encerrando a disputa na modalidade masculina.
O encerramento esportivo dos Jogos acontece às 10h10, com a final do hóquei no gelo masculino. Canadá e EUA disputarão a medalha de ouro.
A partida tradicionalmente marca o fechamento das Olimpíadas de Inverno e costuma reunir grande audiência internacional.
Com todas as disputas concentradas na manhã, o domingo define os últimos campeões olímpicos e encerra oficialmente a edição 2026 dos Jogos de Inverno.
Bobsled – final quatro homens
Curling – final feminina (ouro)
Esqui cross-country – final feminina
Hóquei no gelo masculino – final (ouro)