Olimpíadas de Inverno 2026: veja a programação e horários do último dia

A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 chega ao último dia neste domingo, 22, com a definição das últimas medalhas dos Jogos de Milão-Cortina d’Ampezzo.

O cronograma concentra finais em modalidades tradicionais da neve e do gelo, incluindo bobsled quatro homens, curling feminino, esqui cross-country 50 km feminino e a aguardada final do hóquei no gelo masculino.

As primeiras provas começam logo cedo e podem impactar diretamente o quadro de medalhas das Olimpíadas de Inverno 2026. Às 6h, o esqui cross-country feminino abre o dia com a largada em massa de 50 km, uma das competições mais exigentes da modalidade.

No mesmo horário, o bobsled quatro homens inicia a terceira bateria da final, etapa decisiva para a definição do pódio. O Brasil retorna à pista nas baterias decisivas, com a equipe liderada por Edson Bindilatti ao lado de Davidson de Souza, Luís Bacca e Rafael Souza.

Na sequência, às 7h05, Suíça e Suécia disputam a medalha de ouro no curling feminino. A prova é uma das mais tradicionais do programa olímpico de inverno.

Às 8h15, o bobsled quatro homens realiza a quarta e última bateria, encerrando a disputa na modalidade masculina.

Finais do último dia das Olimpíadas de Inverno

O encerramento esportivo dos Jogos acontece às 10h10, com a final do hóquei no gelo masculino. Canadá e EUA disputarão a medalha de ouro.

A partida tradicionalmente marca o fechamento das Olimpíadas de Inverno e costuma reunir grande audiência internacional.

Com todas as disputas concentradas na manhã, o domingo define os últimos campeões olímpicos e encerra oficialmente a edição 2026 dos Jogos de Inverno.

Programação completa das Olimpíadas de Inverno 2026 – domingo (22/02)

Bobsled – final quatro homens

06h00 — Final, bateria 3

08h15 — Final, bateria 4

Curling – final feminina (ouro)

07h05 — Suíça x Suécia

Esqui cross-country – final feminina

06h00 — Largada em massa 50 km feminino (final)

Hóquei no gelo masculino – final (ouro)