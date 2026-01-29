Esporte

Quais esportes fazem parte das Olimpíadas de Inverno 2026?

Com 16 modalidades, evento esportivo ocorre em Milão e Cortina d’Ampezzo durante o mês de fevereiro

Olimpíadas de Inverno 2026: Edição será realizada entre 6 e 22 de fevereiro com 16 modalidades de neve e gelo (Phil Noble/Reuters)

Olimpíadas de Inverno 2026: Edição será realizada entre 6 e 22 de fevereiro com 16 modalidades de neve e gelo (Phil Noble/Reuters)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h30.

As Olimpíadas de Inverno 2026 serão disputadas entre os dias 6 e 22 de fevereiro, na Itália. A edição reúne cerca de 3.500 atletas de 93 países em 17 dias consecutivos de competições na neve e no gelo.

As cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo dividem a sede dos eventos. A distribuição permite provas em arenas urbanas e nos Alpes, com deslocamento otimizado entre os dois polos.

A cerimônia de abertura contará com apresentações de Laura Pausini e Mariah Carey.

Ao todo, 15 centros esportivos receberão as delegações.

Entre os locais de prova estão o San Siro Olympic Stadium e a Verona Olympic Arena. A infraestrutura utiliza instalações já existentes e prioriza sustentabilidade no planejamento.

Quando começam as Olimpíadas de Inverno?

O calendário oficial das Olimpíadas de Inverno começa no dia 6 de fevereiro, com a cerimônia de abertura. As competições seguem até 22 de fevereiro.

No Brasil, a transmissão será feita por TV aberta, canais fechados e streaming no YouTube.

Quais esportes estarão nos Jogos de Inverno 2026?

A edição terá 16 esportes. Entre as atrações principais, destaca-se a estreia do esqui de montanha no quadro competitivo. A categoria combina subidas técnicas e descidas rápidas em terrenos naturais.

As modalidades confirmadas incluem:

Esportes de gelo:

  • Patinação artística
  • Patinação de velocidade
  • Patinação em pista curta
  • Hóquei no gelo
  • Curling

Esportes de trenó:

  • Bobsled
  • Luge
  • Skeleton

Esportes de neve:

  • Esqui alpino
  • Esqui cross-country
  • Esqui de montanha (estreante)
  • Esqui estilo livre
  • Saltos de esqui
  • Snowboard
  • Biatlo
  • Combinado nórdico

As provas de patinação artística, hóquei e modalidades de gelo ocorrerão principalmente em Milão. Já os eventos de montanha se concentram em Cortina d’Ampezzo, onde o clima alpino favorece esportes de neve.

Acompanhe tudo sobre:Olimpíadas de InvernoItáliaNeve

Mais de Esporte

Qual foi o placar do jogo entre Atlético-MG e Palmeiras ontem?

Brasileirão: Fluminense vence Grêmio com Ancelotti na arquibancada

Corinthians x Bahia: quanto ficou o jogo pela 1ª rodada do Brasileirão

Brasileirão: Chapecoense vence Santos em jogo com duas viradas e polêmica

Mais na Exame

Mercados

Ouro chega perto de US$ 5.600 com dólar fraco e tensão no Irã

Esporte

Qual foi o placar do jogo entre Atlético-MG e Palmeiras ontem?

Pop

Que horas estreia a 4ª temporada de 'Bridgerton' na Netflix hoje?

Brasil

Sisu divulga lista de aprovados nesta quinta-feira, 29; veja como consultar