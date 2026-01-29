Quais esportes fazem parte das Olimpíadas de Inverno 2026?

Olimpíadas de Inverno 2026: Edição será realizada entre 6 e 22 de fevereiro com 16 modalidades de neve e gelo (Phil Noble/Reuters)
Redatora
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h30.
As Olimpíadas de Inverno 2026 serão disputadas entre os dias 6 e 22 de fevereiro, na Itália. A edição reúne cerca de 3.500 atletas de 93 países em 17 dias consecutivos de competições na neve e no gelo.
As cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo dividem a sede dos eventos. A distribuição permite provas em arenas urbanas e nos Alpes, com deslocamento otimizado entre os dois polos.
A cerimônia de abertura contará com apresentações de Laura Pausini e Mariah Carey.
Ao todo, 15 centros esportivos receberão as delegações.
Entre os locais de prova estão o San Siro Olympic Stadium e a Verona Olympic Arena. A infraestrutura utiliza instalações já existentes e prioriza sustentabilidade no planejamento.
O calendário oficial das Olimpíadas de Inverno começa no dia 6 de fevereiro, com a cerimônia de abertura. As competições seguem até 22 de fevereiro.
No Brasil, a transmissão será feita por TV aberta, canais fechados e streaming no YouTube.
A edição terá 16 esportes. Entre as atrações principais, destaca-se a estreia do esqui de montanha no quadro competitivo. A categoria combina subidas técnicas e descidas rápidas em terrenos naturais.
As modalidades confirmadas incluem:
Esportes de gelo:
Esportes de trenó:
Esportes de neve:
As provas de patinação artística, hóquei e modalidades de gelo ocorrerão principalmente em Milão. Já os eventos de montanha se concentram em Cortina d’Ampezzo, onde o clima alpino favorece esportes de neve.