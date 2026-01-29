Quais esportes fazem parte das Olimpíadas de Inverno 2026?

As Olimpíadas de Inverno 2026 serão disputadas entre os dias 6 e 22 de fevereiro, na Itália. A edição reúne cerca de 3.500 atletas de 93 países em 17 dias consecutivos de competições na neve e no gelo.

As cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo dividem a sede dos eventos. A distribuição permite provas em arenas urbanas e nos Alpes, com deslocamento otimizado entre os dois polos.

A cerimônia de abertura contará com apresentações de Laura Pausini e Mariah Carey.

Ao todo, 15 centros esportivos receberão as delegações.

Entre os locais de prova estão o San Siro Olympic Stadium e a Verona Olympic Arena. A infraestrutura utiliza instalações já existentes e prioriza sustentabilidade no planejamento.

Quando começam as Olimpíadas de Inverno?

O calendário oficial das Olimpíadas de Inverno começa no dia 6 de fevereiro, com a cerimônia de abertura. As competições seguem até 22 de fevereiro.

No Brasil, a transmissão será feita por TV aberta, canais fechados e streaming no YouTube.

Quais esportes estarão nos Jogos de Inverno 2026?

A edição terá 16 esportes. Entre as atrações principais, destaca-se a estreia do esqui de montanha no quadro competitivo. A categoria combina subidas técnicas e descidas rápidas em terrenos naturais.

As modalidades confirmadas incluem:

Esportes de gelo:

Patinação artística

Patinação de velocidade

Patinação em pista curta

Hóquei no gelo

Curling

Esportes de trenó:

Bobsled

Luge

Skeleton

Esportes de neve:

Esqui alpino

Esqui cross-country

Esqui de montanha (estreante)

Esqui estilo livre

Saltos de esqui

Snowboard

Biatlo

Combinado nórdico

As provas de patinação artística, hóquei e modalidades de gelo ocorrerão principalmente em Milão. Já os eventos de montanha se concentram em Cortina d’Ampezzo, onde o clima alpino favorece esportes de neve.