O mercado de R$ 41 bi que fez uma gigante japonesa de fraldas comprar uma fábrica gaúcha de ração

Gerson Simonaggio, da Nutrire: "O pet é o filho do tutor, ele é o neto, ele é o sobrinho. A humanização dentro desse segmento é constante e intensa." (Nutrire/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 6 de junho de 2026 às 11h02.
Em 1999, Gerson Simonaggio trabalhava numa fábrica de embalagens plásticas em Garibaldi, cidade na serra gaúcha a 120 quilômetros de Porto Alegre.
As embalagens iam para o setor de alimentação, e foi ali, vendo o mercado por dentro, que ele começou a enxergar uma oportunidade que dialogava em parte com comida, em parte com um salto na adoção de pets: ração para cães e gatos.
Dois anos depois, em 2001, ele fundou a Nutrire com a irmã, Simone — cujo marido vinha do setor de frigoríficos. A produção começou no fim de 2002, primeiro para a vizinhança gaúcha: Porto Alegre, o interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná.
Em 2004, pouco mais de um ano depois de ligar as máquinas, a empresa já fazia sua primeira exportação, para o Uruguai.
Hoje a Nutrire é a maior exportadora brasileira de alimentos para cães e gatos. Vende para mais de 50 países, tem duas fábricas — Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e Poços de Caldas, em Minas Gerais — e emprega 420 pessoas de forma direta. E acaba de mudar de dono: foi comprada pela japonesa Unicharm, a mesma das fraldas MamyPoko, num movimento que coloca a fabricante gaúcha dentro de um dos maiores grupos de cuidado pessoal do mundo, com faturamento de 6 bilhões de dólares.
O que faz uma multinacional que nasceu fazendo fralda de bebê comprar uma fábrica de ração na serra gaúcha? A resposta está em um número. O mercado pet brasileiro movimentou 77,9 bilhões de reais em 2024, e mais da metade disso — 41,4 bilhões de reais — veio de comida para animais.
O Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Para a Unicharm, que vende fralda, absorvente e produtos de higiene no Brasil desde 2014, era uma avenida inteira ainda fechada.
"A Unicharm é um grande player mundial no segmento pet e agora, com a entrada da Nutrire, a gente abre porta para desbravar um mercado que a gente não tinha ainda, que é o mercado brasileiro e a América Latina", diz Ricardo Maciel, presidente da Unicharm Pet do Brasil.
O plano para frente tem duas direções. Para fora, a meta de Gerson é levar os produtos da Nutrire a mais de 100 países até 2028, com os Estados Unidos — terceiro maior mercado pet do mundo — na mira.
Para dentro, a aposta é vender muito mais do que ração: fralda para pet, areia para gato, tapete higiênico, produtos que a Unicharm já fabrica em outros lugares, mas que nunca tiveram um canal de vendas no Brasil. Até agora.
A Unicharm comprou a operação da Nutire, mas os negócios no Brasil seguirão separados — produção, gestão e canais de venda.
A Nutrire continua tocando o braço pet, a Unicharm, o de cuidado pessoal. Gerson Simonaggio foi convidado a permanecer e segue como diretor-presidente da empresa que fundou.
A lógica da compra é de troca de forças nas duas direções. De um lado, a Unicharm usa a estrutura e os canais da Nutrire para destravar produtos pet que já sabe fabricar. De outro, a Nutrire ganha acesso à tecnologia japonesa do grupo — incluindo a parte de alimentos úmidos com matérias-primas naturais, uma das frentes que a empresa já vinha desenvolvendo.
"O que a gente tem de tecnologia no Japão, a gente traz para o Brasil através da operação da Nutrire. E a gente tem uma gama gigante de produtos que, mesmo tendo capacidade de produzir, eu não tinha canal de vendas. Agora me abre uma avenida", diz Maciel.
Fundada em 1961 no Japão, a Unicharm é controlada até hoje pela família Takahara, embora tenha ações listadas nas bolsas de Tóquio e de Nova York.
Opera em quatro grandes frentes: cuidados com bebês, higiene feminina, cuidado adulto e pet. A ambição declarada do grupo é estar presente em todas as fases da vida das pessoas — e, na leitura da empresa, o pet faz parte dessa vida.
Na visão de Maciel, o futuro demográfico do Brasil reforça a aposta. A taxa de natalidade em queda aponta para menos crianças à frente; ao mesmo tempo, o aumento da longevidade amplia o consumo de produtos como fralda adulto. E o pet, nesse arranjo, ocupa um espaço que só cresce.
"O pet está mais humano que o próprio humano", diz Gerson Simonaggio. "Ele é o filho do tutor, ele é o neto, ele é o sobrinho. A humanização dentro desse segmento é constante e intensa."
A Unicharm chegou ao Brasil em 2014, com a fábrica em Jaguariúna, no interior de São Paulo — a primeira unidade de higiene pessoal do grupo fora da Ásia. Trouxe a linha de fraldas infantis MamyPoko, depois a de fraldas adultas Lifree, em 2022, e mais recentemente os absorventes femininos. A compra da Nutrire fecha o quarto vértice do plano: o companheiro de quatro patas.
A Nutrire chega ao grupo no meio de um ciclo de investimento próprio.
A empresa está erguendo novas linhas em Garibaldi, com aporte de 50 milhões de reais e foco em alimentos livres de aromatizantes e estabilizantes artificiais. A produção deve começar em setembro. É exatamente o tipo de frente que a tecnologia da Unicharm pode acelerar.
Por enquanto, não há meta de crescimento cravada para a nova fase. Gerson Simonaggio diz que empresa e grupo ainda estão se conhecendo, e que o trabalho de definir números está sendo feito em conjunto. "A ideia nossa é manter o mercado já conquistado e avançar em mercados onde podemos avançar, dentro do segmento de produtos especiais", afirma.