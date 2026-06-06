O mercado de R$ 41 bi que fez uma gigante japonesa de fraldas comprar uma fábrica gaúcha de ração

Em 1999, Gerson Simonaggio trabalhava numa fábrica de embalagens plásticas em Garibaldi, cidade na serra gaúcha a 120 quilômetros de Porto Alegre.

As embalagens iam para o setor de alimentação, e foi ali, vendo o mercado por dentro, que ele começou a enxergar uma oportunidade que dialogava em parte com comida, em parte com um salto na adoção de pets: ração para cães e gatos.

Dois anos depois, em 2001, ele fundou a Nutrire com a irmã, Simone — cujo marido vinha do setor de frigoríficos. A produção começou no fim de 2002, primeiro para a vizinhança gaúcha: Porto Alegre, o interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná.

Em 2004, pouco mais de um ano depois de ligar as máquinas, a empresa já fazia sua primeira exportação, para o Uruguai.

Hoje a Nutrire é a maior exportadora brasileira de alimentos para cães e gatos. Vende para mais de 50 países, tem duas fábricas — Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e Poços de Caldas, em Minas Gerais — e emprega 420 pessoas de forma direta. E acaba de mudar de dono: foi comprada pela japonesa Unicharm, a mesma das fraldas MamyPoko, num movimento que coloca a fabricante gaúcha dentro de um dos maiores grupos de cuidado pessoal do mundo, com faturamento de 6 bilhões de dólares.

O que faz uma multinacional que nasceu fazendo fralda de bebê comprar uma fábrica de ração na serra gaúcha? A resposta está em um número. O mercado pet brasileiro movimentou 77,9 bilhões de reais em 2024, e mais da metade disso — 41,4 bilhões de reais — veio de comida para animais.

O Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Para a Unicharm, que vende fralda, absorvente e produtos de higiene no Brasil desde 2014, era uma avenida inteira ainda fechada.

"A Unicharm é um grande player mundial no segmento pet e agora, com a entrada da Nutrire, a gente abre porta para desbravar um mercado que a gente não tinha ainda, que é o mercado brasileiro e a América Latina", diz Ricardo Maciel, presidente da Unicharm Pet do Brasil.

O plano para frente tem duas direções. Para fora, a meta de Gerson é levar os produtos da Nutrire a mais de 100 países até 2028, com os Estados Unidos — terceiro maior mercado pet do mundo — na mira.

Para dentro, a aposta é vender muito mais do que ração: fralda para pet, areia para gato, tapete higiênico, produtos que a Unicharm já fabrica em outros lugares, mas que nunca tiveram um canal de vendas no Brasil. Até agora.

Como é a aquisição

A Unicharm comprou a operação da Nutire, mas os negócios no Brasil seguirão separados — produção, gestão e canais de venda.

A Nutrire continua tocando o braço pet, a Unicharm, o de cuidado pessoal. Gerson Simonaggio foi convidado a permanecer e segue como diretor-presidente da empresa que fundou.

A lógica da compra é de troca de forças nas duas direções. De um lado, a Unicharm usa a estrutura e os canais da Nutrire para destravar produtos pet que já sabe fabricar. De outro, a Nutrire ganha acesso à tecnologia japonesa do grupo — incluindo a parte de alimentos úmidos com matérias-primas naturais, uma das frentes que a empresa já vinha desenvolvendo.

"O que a gente tem de tecnologia no Japão, a gente traz para o Brasil através da operação da Nutrire. E a gente tem uma gama gigante de produtos que, mesmo tendo capacidade de produzir, eu não tinha canal de vendas. Agora me abre uma avenida", diz Maciel.

Quem é a Unicharm

Fundada em 1961 no Japão, a Unicharm é controlada até hoje pela família Takahara, embora tenha ações listadas nas bolsas de Tóquio e de Nova York.

Opera em quatro grandes frentes: cuidados com bebês, higiene feminina, cuidado adulto e pet. A ambição declarada do grupo é estar presente em todas as fases da vida das pessoas — e, na leitura da empresa, o pet faz parte dessa vida.

Na visão de Maciel, o futuro demográfico do Brasil reforça a aposta. A taxa de natalidade em queda aponta para menos crianças à frente; ao mesmo tempo, o aumento da longevidade amplia o consumo de produtos como fralda adulto. E o pet, nesse arranjo, ocupa um espaço que só cresce.

"O pet está mais humano que o próprio humano", diz Gerson Simonaggio. "Ele é o filho do tutor, ele é o neto, ele é o sobrinho. A humanização dentro desse segmento é constante e intensa."

A Unicharm chegou ao Brasil em 2014, com a fábrica em Jaguariúna, no interior de São Paulo — a primeira unidade de higiene pessoal do grupo fora da Ásia. Trouxe a linha de fraldas infantis MamyPoko, depois a de fraldas adultas Lifree, em 2022, e mais recentemente os absorventes femininos. A compra da Nutrire fecha o quarto vértice do plano: o companheiro de quatro patas.

A aposta nos produtos naturais

A Nutrire chega ao grupo no meio de um ciclo de investimento próprio.

A empresa está erguendo novas linhas em Garibaldi, com aporte de 50 milhões de reais e foco em alimentos livres de aromatizantes e estabilizantes artificiais. A produção deve começar em setembro. É exatamente o tipo de frente que a tecnologia da Unicharm pode acelerar.

Por enquanto, não há meta de crescimento cravada para a nova fase. Gerson Simonaggio diz que empresa e grupo ainda estão se conhecendo, e que o trabalho de definir números está sendo feito em conjunto. "A ideia nossa é manter o mercado já conquistado e avançar em mercados onde podemos avançar, dentro do segmento de produtos especiais", afirma.