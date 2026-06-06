Esporte

Torcedores poderão levar garrafas de água aos estádios da Copa do Mundo, diz Fifa 2026

Órgão voltou atrás em decisão, dizendo que serão permitidas garrafas de plástico flexíveis, descartáveis, de 590 ml e lacradas de fábrica

Copa do Mundo 2026: torneio começa no dia 11 de junho (Foto; IA)

Copa do Mundo 2026: torneio começa no dia 11 de junho (Foto; IA)

EFE
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Agência de Notícias

Publicado em 6 de junho de 2026 às 09h05.

A Fifa voltou atrás e, após proibir inicialmente os torcedores de levarem garrafas de água aos estádios da Copa do Mundo, anunciou nesta sexta-feira, 5, que será permitido o acesso aos recintos esportivos com "uma garrafa de água de plástico flexível".

"Todos os torcedores poderão entrar em qualquer partida da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos e no Canadá com uma garrafa de água de plástico flexível, descartável, de 20 onças (590 ml), lacrada de fábrica", informou a Fifa.

"Como explicou o diretor de operações da Copa do Mundo de 2026, Heimo Schirgi, não será permitida a entrada de garrafas rígidas e reutilizáveis por motivos de segurança", acrescentou a entidade em nota.

Esta é a segunda mudança de postura da Fifa neste âmbito.

Antes desta última alteração de política, a Fifa havia informado que os torcedores com ingressos para a Copa do Mundo não poderiam levar garrafas de água reutilizáveis para dentro dos estádios. Anteriormente, o código de conduta permitia o item.

A Copa do Mundo começará no próximo dia 11 de junho com a partida entre México e África do Sul no estádio Azteca.
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