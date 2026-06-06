Torcedores poderão levar garrafas de água aos estádios da Copa do Mundo, diz Fifa 2026

A Fifa voltou atrás e, após proibir inicialmente os torcedores de levarem garrafas de água aos estádios da Copa do Mundo, anunciou nesta sexta-feira, 5, que será permitido o acesso aos recintos esportivos com "uma garrafa de água de plástico flexível".

"Todos os torcedores poderão entrar em qualquer partida da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos e no Canadá com uma garrafa de água de plástico flexível, descartável, de 20 onças (590 ml), lacrada de fábrica", informou a Fifa.

"Como explicou o diretor de operações da Copa do Mundo de 2026, Heimo Schirgi, não será permitida a entrada de garrafas rígidas e reutilizáveis por motivos de segurança", acrescentou a entidade em nota.

Esta é a segunda mudança de postura da Fifa neste âmbito.

Antes desta última alteração de política, a Fifa havia informado que os torcedores com ingressos para a Copa do Mundo não poderiam levar garrafas de água reutilizáveis para dentro dos estádios. Anteriormente, o código de conduta permitia o item.

A Copa do Mundo começará no próximo dia 11 de junho com a partida entre México e África do Sul no estádio Azteca.