Brasil x Egito: horário e onde assistir ao amistoso da Seleção Brasileira hoje

Paquetá: jogador vai participar do jogo deste sábado, segundo o técnico Carlo Ancelotti (Mauro PIMENTEL / AFP)
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Publicado em 6 de junho de 2026 às 10h01.
A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado, 6, para enfrentar o Egito em seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026.
A partida será disputada no Huntington Park Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. O confronto marca o último teste da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.
O Brasil chega embalado após a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, em amistoso disputado no Maracanã.
A partida acontece às 19h (horário de Brasília), neste sábado, 6.
O amistoso terá transmissão ao vivo pela Globo, pelo sportv e pela ge TV, no YouTube.
A Seleção Brasileira chega para o amistoso contra o Egito, neste sábado, 6, em fase final de ajustes antes da estreia na Copa do Mundo. Ancelotti informou que vai testar alternativas na equipe e promover mudanças na escalação.
Entre os destaques, o meia Lucas Paquetá e o atacante Igor Thiago ganharão uma oportunidade entre os titulares após marcarem na vitória sobre o Panamá. O lateral-esquerdo Douglas Santos também começará jogando, enquanto o goleiro Weverton está previsto para atuar no segundo tempo.
Dos 26 convocados, apenas Neymar não acompanha a delegação. O atacante permaneceu em Nova Jersey para dar sequência ao tratamento com o departamento médico, acompanhado pelo médico Felipe Kalil, pelo coordenador de preparação física Cristiano Nunes e pelo fisioterapeuta Rafael Martini.
Do outro lado, o Egito chega após bons resultados em amistosos neste ano, como o empate sem gols com a Espanha e a vitória por 1 a 0 sobre a Rússia.
A principal estrela da equipe é Mohamed Salah, atacante do Liverpool. No setor ofensivo, ele deve ter a companhia de Marmoush, do Manchester City.
O Egito está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Irã, Nova Zelândia e Bélgica. A seleção estreia no Mundial no dia 15 de junho, contra os belgas.