Olimpíadas de Inverno 2026: que horas e onde assistir à Cerimônia de Encerramento?

Milano Cortina 2026 se despede neste domingo, 22, com apagamento da chama olímpica e entrega da bandeira para 2030

Lucas Pinheiro: as Olimpíadas de Inverno 2026 se encerram neste domingo, 22 (Dimitar Dilkoff/AFP/AFP Photo)

Vanessa Loiola
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Após pouco mais de duas semanas de competições no norte da Itália, os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 chegam ao fim neste domingo, 22, com a aguardada Cerimônia de Encerramento.

O evento marca oficialmente o fim das Olimpíadas de Inverno 2026 e celebra os principais momentos da competição, reunindo atletas, delegações e público em uma despedida simbólica antes da passagem da bandeira olímpica ao próximo país-sede.

Que horas começa?

A Cerimônia de Encerramento de Milano Cortina 2026 começa às:

  • 20h30 no horário local (CET)
  • 16h30 no horário de Brasília
  • 19h30 no horário de Lisboa

A transmissão será ao vivo para diversos países, incluindo o Brasil.

Onde será a Cerimônia de Encerramento?

O encerramento acontecerá na histórica Arena di Verona, também chamada de Verona Olympic Arena.

Construído no século I d.C., o anfiteatro romano é mais antigo que o Coliseu de Roma e é considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. O local é conhecido por receber grandes festivais de ópera e eventos culturais internacionais.

Além da cerimônia olímpica, a Arena di Verona também sediará a abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026, em 6 de março.

O que acontece na cerimônia de encerramento?

A cerimônia final dos Jogos Olímpicos de Inverno segue um protocolo tradicional, com momentos simbólicos que marcam o encerramento oficial da competição.

Entre os principais destaques estão:

  • Desfile dos atletas, reunidos sem separação por países
  • Extinção da chama olímpica
  • Arriamento da bandeira olímpica
  • Entrega da bandeira ao próximo anfitrião

Em 2026, haverá um momento inédito: duas piras olímpicas serão apagadas simultaneamente, uma em Milão e outra em Cortina d’Ampezzo — algo nunca visto na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Quem sediará os próximos Jogos Olímpicos de Inverno?

Durante a cerimônia, a bandeira olímpica será oficialmente entregue aos Alpes Franceses 2030.

A passagem simbólica marca o início da contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030, que serão realizados na França.

Quem vai se apresentar na cerimônia de encerramento?

Entre as atrações confirmadas para o encerramento de Milano Cortina 2026 estão:

  • o cantor e compositor italiano Achille Lauro;
  • a atriz Benedetta Porcaroli;
  • o DJ Gabry Ponte.

Outros artistas e convidados especiais podem ser anunciados antes do evento.

Onde assistir à cerimônia de encerramento?

No Brasil, a transmissão ao vivo da cerimônia de encerramento será feita por:

  • Grupo Globo
  • CazéTV

Em outros países, a exibição ocorre pelas emissoras detentoras dos direitos oficiais de transmissão.

