Olimpíadas de Inverno 2026: que horas e onde assistir à Cerimônia de Encerramento?

Lucas Pinheiro: as Olimpíadas de Inverno 2026 se encerram neste domingo, 22 (Dimitar Dilkoff/AFP/AFP Photo)
Redatora
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Após pouco mais de duas semanas de competições no norte da Itália, os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 chegam ao fim neste domingo, 22, com a aguardada Cerimônia de Encerramento.
O evento marca oficialmente o fim das Olimpíadas de Inverno 2026 e celebra os principais momentos da competição, reunindo atletas, delegações e público em uma despedida simbólica antes da passagem da bandeira olímpica ao próximo país-sede.
A Cerimônia de Encerramento de Milano Cortina 2026 começa às:
A transmissão será ao vivo para diversos países, incluindo o Brasil.
O encerramento acontecerá na histórica Arena di Verona, também chamada de Verona Olympic Arena.
Construído no século I d.C., o anfiteatro romano é mais antigo que o Coliseu de Roma e é considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. O local é conhecido por receber grandes festivais de ópera e eventos culturais internacionais.
Além da cerimônia olímpica, a Arena di Verona também sediará a abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026, em 6 de março.
A cerimônia final dos Jogos Olímpicos de Inverno segue um protocolo tradicional, com momentos simbólicos que marcam o encerramento oficial da competição.
Entre os principais destaques estão:
Em 2026, haverá um momento inédito: duas piras olímpicas serão apagadas simultaneamente, uma em Milão e outra em Cortina d’Ampezzo — algo nunca visto na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.
Durante a cerimônia, a bandeira olímpica será oficialmente entregue aos Alpes Franceses 2030.
A passagem simbólica marca o início da contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030, que serão realizados na França.
Entre as atrações confirmadas para o encerramento de Milano Cortina 2026 estão:
Outros artistas e convidados especiais podem ser anunciados antes do evento.
No Brasil, a transmissão ao vivo da cerimônia de encerramento será feita por:
Em outros países, a exibição ocorre pelas emissoras detentoras dos direitos oficiais de transmissão.