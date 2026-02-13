Olimpíadas de Inverno 2026: veja a programação desta sexta, 13, horários e onde assistir

A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 nesta sexta-feira, 13, reúne finais valendo medalha e confrontos importantes ao longo do dia, com disputas desde as primeiras horas da manhã até o fim da tarde. O calendário faz parte dos Jogos realizados entre 6 e 22 de fevereiro, em Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália.

A agenda desta sexta-feira inclui eventos em biatlo, esqui cross-country, snowboard, skeleton, patinação artística, patinação de velocidade, além de partidas de curling e hóquei no gelo, com programação distribuída entre manhã e tarde.

No Brasil, a cobertura das Olimpíadas de Inverno 2026 pode ser acompanhada ao vivo pela Cazé TV e pelo ge TV, conforme a disponibilidade de cada evento. As plataformas reúnem transmissões ao longo do dia e atualizações em tempo real, com condições de acesso que podem variar de acordo com o provedor e o tipo de sinal.

Curling lidera a programação; patinação e skeleton decidem pódio

Entre os principais destaques de hoje estão a final do biatlo sprint masculino, marcada para 10h, e a decisão do esqui cross-country 10 km masculino, às 7h45.

Mais tarde, às 15h, ocorre a final do individual masculino da patinação artística.

O calendário também concentra provas decisivas no skeleton, com baterias no feminino e no masculino, além da final dos 10.000m da patinação de velocidade, ao meio-dia.

No hóquei no gelo, a programação inclui partidas na fase preliminar do masculino e confrontos eliminatórios no feminino, com duas quartas de final ao longo da tarde.

Programação completa das Olimpíadas de Inverno 2026 na sexta-feira (13/02)

Curling (masculino)

Horário: 5h05

Jogo: Canadá x Estados Unidos — fase preliminar

Horário: 5h05

Jogo: China x Noruega — fase preliminar

Horário: 5h05

Jogo: Suíça x Chéquia — fase preliminar

Horário: 5h05

Jogo: Grã-Bretanha x Itália — fase preliminar

Snowboard

Horário: 6h00

Prova: Snowboard cross — feminino — eliminatórias (corrida 1)

Horário: 6h55

Prova: Snowboard cross — feminino — eliminatórias (corrida 2)

Horário: 9h30 a 10h46

Prova: Snowboard cross — feminino — oitavas, quartas, semifinais e finais

Esqui cross-country

Horário: 7h45

Prova: Estilo livre 10 km — largada intervalada — masculino — final

Hóquei no gelo (masculino)

Horário: 8h10

Jogo: Finlândia x Suécia — fase preliminar

Horário: 8h10

Jogo: Itália x Eslováquia — fase preliminar

Horário: 12h40

Jogo: França x Chéquia — fase preliminar

Horário: 17h10

Jogo: Canadá x Suíça — fase preliminar

Biatlo

Horário: 10h00

Prova: Sprint — masculino — final

Curling (feminino)

Horário: 10h05

Jogo: Dinamarca x Suécia — fase preliminar

Horário: 10h05

Jogo: Estados Unidos x Canadá — fase preliminar

Horário: 10h05

Jogo: China x Suíça — fase preliminar

Horário: 10h05

Jogo: Grã-Bretanha x Coreia do Sul — fase preliminar

Patinação de velocidade no gelo

Horário: 12h00

Prova: 10.000m — masculino — final

Skeleton (feminino)

Horário: 12h00

Prova: Final — bateria 1

Horário: 13h48

Prova: Final — bateria 2

Patinação artística no gelo

Horário: 15h00

Prova: Individual masculino — final

Curling (masculino)

Horário: 15h05

Jogo: Alemanha x Itália — fase preliminar

Horário: 15h05

Jogo: Canadá x Suécia — fase preliminar

Horário: 15h05

Jogo: Chéquia x Noruega — fase preliminar

Horário: 15h05

Jogo: Suíça x China — fase preliminar

Skeleton (masculino)

Horário: 15h30

Prova: Final — bateria 3

Horário: 17h05

Prova: Final — bateria 4

Hóquei no gelo (feminino)