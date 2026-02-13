Olimpíadas de Inverno 2026: veja a programação desta sexta, 13, horários e onde assistir

Ilia Malinin: patinador americano é o favorito ao ouro no individual masculino da Patinação Artística (Jamie Squire/Getty Images)
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05h00.
A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 nesta sexta-feira, 13, reúne finais valendo medalha e confrontos importantes ao longo do dia, com disputas desde as primeiras horas da manhã até o fim da tarde. O calendário faz parte dos Jogos realizados entre 6 e 22 de fevereiro, em Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália.
A agenda desta sexta-feira inclui eventos em biatlo, esqui cross-country, snowboard, skeleton, patinação artística, patinação de velocidade, além de partidas de curling e hóquei no gelo, com programação distribuída entre manhã e tarde.
No Brasil, a cobertura das Olimpíadas de Inverno 2026 pode ser acompanhada ao vivo pela Cazé TV e pelo ge TV, conforme a disponibilidade de cada evento. As plataformas reúnem transmissões ao longo do dia e atualizações em tempo real, com condições de acesso que podem variar de acordo com o provedor e o tipo de sinal.
Entre os principais destaques de hoje estão a final do biatlo sprint masculino, marcada para 10h, e a decisão do esqui cross-country 10 km masculino, às 7h45.
Mais tarde, às 15h, ocorre a final do individual masculino da patinação artística.
O calendário também concentra provas decisivas no skeleton, com baterias no feminino e no masculino, além da final dos 10.000m da patinação de velocidade, ao meio-dia.
No hóquei no gelo, a programação inclui partidas na fase preliminar do masculino e confrontos eliminatórios no feminino, com duas quartas de final ao longo da tarde.
