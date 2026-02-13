Esporte

Olimpíadas de Inverno 2026: veja a programação desta sexta, 13, horários e onde assistir

Cronograma começa cedo com curling e segue até a tarde com patinação artística, 10.000m e baterias decisivas no skeleton

Ilia Malinin: patinador americano é o favorito ao ouro no individual masculino da Patinação Artística (Jamie Squire/Getty Images)

Ilia Malinin: patinador americano é o favorito ao ouro no individual masculino da Patinação Artística (Jamie Squire/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Tudo sobreOlimpíadas de Inverno
Saiba mais

A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 nesta sexta-feira, 13, reúne finais valendo medalha e confrontos importantes ao longo do dia, com disputas desde as primeiras horas da manhã até o fim da tarde. O calendário faz parte dos Jogos realizados entre 6 e 22 de fevereiro, em Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália.

A agenda desta sexta-feira inclui eventos em biatlo, esqui cross-country, snowboard, skeleton, patinação artística, patinação de velocidade, além de partidas de curling e hóquei no gelo, com programação distribuída entre manhã e tarde.

No Brasil, a cobertura das Olimpíadas de Inverno 2026 pode ser acompanhada ao vivo pela Cazé TV e pelo ge TV, conforme a disponibilidade de cada evento. As plataformas reúnem transmissões ao longo do dia e atualizações em tempo real, com condições de acesso que podem variar de acordo com o provedor e o tipo de sinal.

Curling lidera a programação; patinação e skeleton decidem pódio

Entre os principais destaques de hoje estão a final do biatlo sprint masculino, marcada para 10h, e a decisão do esqui cross-country 10 km masculino, às 7h45.

Mais tarde, às 15h, ocorre a final do individual masculino da patinação artística.

O calendário também concentra provas decisivas no skeleton, com baterias no feminino e no masculino, além da final dos 10.000m da patinação de velocidade, ao meio-dia.

No hóquei no gelo, a programação inclui partidas na fase preliminar do masculino e confrontos eliminatórios no feminino, com duas quartas de final ao longo da tarde.

Programação completa das Olimpíadas de Inverno 2026 na sexta-feira (13/02)

Curling (masculino)

  • Horário: 5h05
  • Jogo: Canadá x Estados Unidos — fase preliminar
  • Horário: 5h05
  • Jogo: China x Noruega — fase preliminar
  • Horário: 5h05
  • Jogo: Suíça x Chéquia — fase preliminar
  • Horário: 5h05
  • Jogo: Grã-Bretanha x Itália — fase preliminar

Snowboard

  • Horário: 6h00
  • Prova: Snowboard cross — feminino — eliminatórias (corrida 1)
  • Horário: 6h55
  • Prova: Snowboard cross — feminino — eliminatórias (corrida 2)
  • Horário: 9h30 a 10h46
  • Prova: Snowboard cross — feminino — oitavas, quartas, semifinais e finais

Esqui cross-country

  • Horário: 7h45
  • Prova: Estilo livre 10 km — largada intervalada — masculino — final

Hóquei no gelo (masculino)

  • Horário: 8h10
  • Jogo: Finlândia x Suécia — fase preliminar
  • Horário: 8h10
  • Jogo: Itália x Eslováquia — fase preliminar
  • Horário: 12h40
  • Jogo: França x Chéquia — fase preliminar
  • Horário: 17h10
  • Jogo: Canadá x Suíça — fase preliminar

Biatlo

  • Horário: 10h00
  • Prova: Sprint — masculino — final

Curling (feminino)

  • Horário: 10h05
  • Jogo: Dinamarca x Suécia — fase preliminar
  • Horário: 10h05
  • Jogo: Estados Unidos x Canadá — fase preliminar
  • Horário: 10h05
  • Jogo: China x Suíça — fase preliminar
  • Horário: 10h05
  • Jogo: Grã-Bretanha x Coreia do Sul — fase preliminar

Patinação de velocidade no gelo

  • Horário: 12h00
  • Prova: 10.000m — masculino — final

Skeleton (feminino)

  • Horário: 12h00
  • Prova: Final — bateria 1
  • Horário: 13h48
  • Prova: Final — bateria 2

Patinação artística no gelo

  • Horário: 15h00
  • Prova: Individual masculino — final

Curling (masculino)

  • Horário: 15h05
  • Jogo: Alemanha x Itália — fase preliminar
  • Horário: 15h05
  • Jogo: Canadá x Suécia — fase preliminar
  • Horário: 15h05
  • Jogo: Chéquia x Noruega — fase preliminar
  • Horário: 15h05
  • Jogo: Suíça x China — fase preliminar

Skeleton (masculino)

  • Horário: 15h30
  • Prova: Final — bateria 3
  • Horário: 17h05
  • Prova: Final — bateria 4

Hóquei no gelo (feminino)

  • Horário: 12h40
  • Jogo: Chéquia x Suécia — quartas de final
  • Horário: 17h10
  • Jogo: Estados Unidos x Itália — quartas de final
Acompanhe tudo sobre:Olimpíadas de InvernoOlimpíadasPatinação

Mais de Esporte

Arthur Elias convoca seleção feminina para os próximos três amistosos

Lady Gaga, Minions e mortal: veja destaques da Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno

Sampaoli é demitido do Atlético-MG após início irregular na temporada

Dez anos após ganhar a Premier League, Leicester pode se 'afundar' na 3ª divisão

Mais na Exame

Pop

BBB 26: que horas começa o programa hoje?

Brasil

André Mendonça é sorteado relator do caso Master no STF

Um conteúdo Esfera Brasil

Por que o bitcoin chegou ao valor mais baixo em 15 meses

Esporte

Arthur Elias convoca seleção feminina para os próximos três amistosos