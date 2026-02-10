Olimpíadas de Inverno 2026: Quem é Ilia Malinin, 'deus' da patinação artística?

Ilia Malinin é um dos principais nomes da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milano Cortina 2026. Aos 21 anos, o atleta dos Estados Unidos reúne feitos técnicos inéditos, títulos relevantes e crescente presença comercial no esporte.

Na última segunda-feira, 9, Malinin conquistou o público ao realizar um salto considerado "impossível" e garantir o ouro para a equipe dos EUA em sua estreia olímpica.

Filho dos ex-patinadores Olímpicos Tatiana Malinina e Roman Skorniakov, que representaram o Uzbequistão em Nagano 1998 e Salt Lake City 2002, Malinin iniciou na modalidade ainda na infância. A base familiar acelerou sua evolução técnica e competitiva.

'Deus dos Quádruplos'

Conhecido como o “Deus dos Quádruplos”, Malinin é o único patinador da história a completar o axel quádruplo, salto com quatro rotações e meia no ar, feito alcançado pela primeira vez em 2022. Desde então, executou o elemento em 12 competições oficiais.

O atleta também é o único a realizar sete saltos quádruplos em uma única apresentação, marca registrada na final do Grand Prix de 2025, disputada em Nagoya, no Japão. O desempenho técnico lhe rendeu os títulos mundiais de 2024 e 2025.

Em Milano Cortina 2026, Malinin voltou a chamar atenção ao executar o backflip, salto mortal para trás proibido por 50 anos devido ao seu alto grau de periculosidade e liberado apenas em 2024. O movimento foi apresentado tanto no programa curto quanto no longo da competição por equipes.

“Foi surreal. Ouvi de todo mundo que, depois que eu completei o backflip, até Novak Djokovic estava com as mãos na cabeça. Eu pensei: ‘Meu Deus, isso é incrível!’. É um momento único ver um tenista famoso assistindo à minha apresentação”, disse Malinin depois da prova.

Vitórias fora do gelo

Além do impacto esportivo, Ilia Malinin também se destaca como ativo de marketing. Segundo cálculos divulgados pela Forbes, o patinador arrecadou cerca de US$ 700 mil nos últimos 12 meses, somando contratos comerciais, premiações e parcerias.

A combinação de dificuldade técnica inédita, resultados expressivos e apelo jovem o posiciona como um dos atletas mais valiosos desse ciclo olímpico. Malinin é o patinador artístico mais bem pago de 2026.

“Um dos meus objetivos é definitivamente me tornar uma celebridade global mundial", afirmou o atleta à Forbes.

Com a disputa individual masculina em andamento nos Jogos de 2026, Malinin busca ampliar o currículo esportivo e fortalecer ainda mais sua presença comercial no cenário internacional da modalidade. Após conquistar o ouro em equipes, o jovem astro busca, na próxima sexta-feira, 13, o lugar mais alto do pódio individual.