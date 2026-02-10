Esporte

Olimpíadas de Inverno 2026: Quem é Ilia Malinin, 'deus' da patinação artística?

Bicampeão mundial e único a executar um axel quádruplo, atleta também é um astro fora do gelo

Ilia Malinin: atleta é filho de patinadores e estreia nas Olimpíadas com ouro (Getty Images)

Ilia Malinin: atleta é filho de patinadores e estreia nas Olimpíadas com ouro (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16h34.

Tudo sobreOlimpíadas de Inverno
Saiba mais

Ilia Malinin é um dos principais nomes da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milano Cortina 2026. Aos 21 anos, o atleta dos Estados Unidos reúne feitos técnicos inéditos, títulos relevantes e crescente presença comercial no esporte.

Na última segunda-feira, 9, Malinin conquistou o público ao realizar um salto considerado "impossível" e garantir o ouro para a equipe dos EUA em sua estreia olímpica.

Filho dos ex-patinadores Olímpicos Tatiana Malinina e Roman Skorniakov, que representaram o Uzbequistão em Nagano 1998 e Salt Lake City 2002, Malinin iniciou na modalidade ainda na infância. A base familiar acelerou sua evolução técnica e competitiva.

'Deus dos Quádruplos'

Conhecido como o “Deus dos Quádruplos”, Malinin é o único patinador da história a completar o axel quádruplo, salto com quatro rotações e meia no ar, feito alcançado pela primeira vez em 2022. Desde então, executou o elemento em 12 competições oficiais.

O atleta também é o único a realizar sete saltos quádruplos em uma única apresentação, marca registrada na final do Grand Prix de 2025, disputada em Nagoya, no Japão. O desempenho técnico lhe rendeu os títulos mundiais de 2024 e 2025.

yt thumbnail

Em Milano Cortina 2026, Malinin voltou a chamar atenção ao executar o backflip, salto mortal para trás proibido por 50 anos devido ao seu alto grau de periculosidade e liberado apenas em 2024. O movimento foi apresentado tanto no programa curto quanto no longo da competição por equipes.

“Foi surreal. Ouvi de todo mundo que, depois que eu completei o backflip, até Novak Djokovic estava com as mãos na cabeça. Eu pensei: ‘Meu Deus, isso é incrível!’. É um momento único ver um tenista famoso assistindo à minha apresentação”, disse Malinin depois da prova.

Vitórias fora do gelo

Além do impacto esportivo, Ilia Malinin também se destaca como ativo de marketing. Segundo cálculos divulgados pela Forbes, o patinador arrecadou cerca de US$ 700 mil nos últimos 12 meses, somando contratos comerciais, premiações e parcerias.

A combinação de dificuldade técnica inédita, resultados expressivos e apelo jovem o posiciona como um dos atletas mais valiosos desse ciclo olímpico. Malinin é o patinador artístico mais bem pago de 2026. 

“Um dos meus objetivos é definitivamente me tornar uma celebridade global mundial", afirmou o atleta à Forbes.

Com a disputa individual masculina em andamento nos Jogos de 2026, Malinin busca ampliar o currículo esportivo e fortalecer ainda mais sua presença comercial no cenário internacional da modalidade. Após conquistar o ouro em equipes, o jovem astro busca, na próxima sexta-feira, 13, o lugar mais alto do pódio individual.

Acompanhe tudo sobre:Olimpíadas de InvernoPatinação

Mais de Esporte

Olimpíadas de Inverno: conheça o esporte que ainda exclui mulheres em 2026

Patinação artística: veja horário e onde assistir hoje nas Olimpíadas de Inverno

Suécia e EUA disputam ouro no curling hoje; veja horário e onde assistir

Napoli x Como: onde assistir e horário pela Copa da Itália

Mais na Exame

Mundo

Por que Porto Rico pertence aos EUA mas não é um estado?

Negócios

As vendas do McDonald’s voltaram a crescer após a rede resgatar essa velha estratégia

Carreira

CEO da Cisco diz que inteligência emocional — e não entrevistas — decide quem é promovido

Ciência

Em risco de extinção, menor tartaruga do mundo enfrenta novo perigo: o ruído