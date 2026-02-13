Patinação artística: veja horário e onde assistir hoje nas Olimpíadas de Inverno

A patinação artística volta a ser destaque nas Olimpíadas de Inverno Milano-Cortina 2026 nesta sexta-feira, 13, com a final do individual masculino — programa livre. A prova acontece às 15h (horário de Brasília) e vale medalha, encerrando a disputa masculina na modalidade.

Uma das figuras que deve chamar atenção na final é o americano Ilia Malinin, considerado um dos maiores nomes da patinação artística atual. Conhecido pelo apelido de “Deus dos Quádruplos”, Malinin é o único atleta na história a completar o axel quádruplo, salto com quatro rotações e meia, e vem como um dos favoritos ao pódio no individual masculino.

Na patinação artística, a classificação final é determinada pela soma das notas atribuídas por um painel técnico e pelos árbitros responsáveis pelos componentes artísticos.

Olimpíadas de Inverno 2026: que horas é a patinação artística hoje?

A final do individual masculino — programa livre começa às 15h desta sexta-feira, 13 de fevereiro, no horário de Brasília.

Onde assistir à patinação artística?

A transmissão da final da patinação artística no Brasil será ao vivo pela SporTV (TV por assinatura) e pela CazéTV (YouTube).

Como funciona a patinação artística no gelo?

Na patinação artística, os atletas apresentam um programa no gelo com elementos técnicos, como saltos e piruetas, além de critérios artísticos. A pontuação é definida pela soma das notas técnicas e dos componentes de apresentação, atribuídas por árbitros e por um painel responsável pela avaliação dos elementos.

Programação das Olimpíadas de Inverno 2026 na sexta-feira

A agenda das Olimpíadas de Inverno 2026 nesta sexta-feira, 13, reúne competições ao longo do dia, com provas classificatórias e finais valendo medalha.

A programação inclui disputas no curling, snowboard, biatlo, skeleton, patinação de velocidade, patinação artística e hóquei no gelo, com eventos desde as primeiras horas da manhã até o fim da tarde.