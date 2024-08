NFL é notificada pelo Procon-SP 10 dias antes da partida no Brasil

Pouco menos de uma semana antes da primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) notificou a entidade por informações divulgadas que ferem o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A partida será no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A notícia foi anunciada pelo órgão público nesta terça-feira, 27, em decorrência da divulgação de uma lista com itens que o público estaria proibido de levar ao estádio, incluindo alimentos e bebidas. A impossibilidade de levar esses dois itens configura "venda casada", uma vez que o consumidor fica obrigado a consumir no local.

“Há algumas questões de segurança que precisam ser respeitadas, como as embalagens das bebidas não serem latas, que são proibidas, e as garrafas de água devem ser abertas pelos organizadores logo na entrada. Mas é permitido levar, bem como frutas e outros alimentos. Além disso, a organização deve fornecer água filtrada gratuita no interior do local do evento, dentre outros direitos”, explica Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP.

A notificação vem em parte como uma conversa com organizadores de grandes eventos, "alguns dos quais já estão participando de uma iniciativa de prevenção, para resguardar os direitos dos consumidores brasileiros e evitar problemas durante o acesso do público, como aglomeração, atrasos e desentendimentos", diz a nota oficial do Procon. Além do questionamento sobre alimentos e bebidas, o Procon também quer ter acesso a informações sobre a venda de ingressos — para evitar ações de cambistas — e sobre a integridade das pessoas frente a eventos climáticos.

A companhia tem até o dia 2 de setembro para responder aos questionamentos do Procon-SP. Procurada pela EXAME, a NFL não se pronunciou. O espaço segue aberto.

Quando será o jogo da NFL no Brasil?

O confronto entre Eagles e Packers acontece no dia 6 de setembro, um dia depois da abertura oficial da temporada, na Neo Química Arena, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo da NFL no Brasil?

A transmissão será feita oficialmente pelo Disney+.

Como comprar ingressos para o jogo da NFL em São Paulo?

Não há ingressos disponíveis no momento para a partida.

Como assistir ao show da Anitta na NFL?

A transmissão do jogo será feita oficialmente pelo Disney+.

Popularização da NFL no Brasil

Inúmeras ações foram realizadas nas plataformas, e assistir aos jogos, principalmente às edições do sempre espetacular Super Bowl, foi se tornando hábito no Brasil, associando o esporte ao convívio social. Consequentemente, a base de fãs foi aumentando. Para colaborar ainda mais no processo, Effect Sport e NFL promoveram a vinda de grandes nomes da modalidade ao país. Em 2019, Russell Wilson viveu dias especiais no Rio de Janeiro, curtiu o Carnaval na Sapucaí e profetizou: "Temos de trazer um jogo da NFL para o Brasil".

A pandemia de covid-19 pegou o mundo de surpresa, mas acabou potencializando o cenário digital, e com a NFL Brasil não foi diferente. Ações nas redes sociais como "Copa das Torcidas" promoveram interações na casa dos milhões. O caos começou a passar, a vida a voltar ao normal e a liga no país seguia crescendo. Em 2021, mais dois canais dedicados aos fãs brasileiros foram lançados: o YouTube e o TikTok. E seriam esses os mais bem-sucedidos em tempo recorde.

Antes disso, em 2022, foi o perfil do Instagram que fez história: alcançou 500 mil seguidores, o primeiro a superar a marca entre todos os mercados internacionais da NFL. Em janeiro daquele ano, a Effect Sport deu mais um passo importante no mercado: intermediou a volta da liga à TV aberta no Brasil, em acordo com a RedeTV! para exibição do Super Bowl. "Naquele momento, entendemos que seria fundamental posicionar a NFL a novos fãs, e a TV aberta se provou ter sido uma ótima escolha, complementando o excelente trabalho que a ESPN faz há muitos anos", explica o executivo. A emissora ficou satisfeita com os resultados e estendeu o contrato para a temporada seguinte.