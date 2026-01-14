Grêmio x São José: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

O Grêmio e o São José se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (RS), Sportv e Premiere.

Após golear o Avenida por 4 a 0 fora de casa na estreia, o Tricolor lidera o Grupo B com três pontos e busca manter os 100% de aproveitamento. No entanto, o duelo será realizado com portões fechados, como punição pelos episódios de violência ocorridos no Gre-Nal de 8 de março do ano passado.

O técnico Luís Castro pretende promover quase toda a troca da equipe titular, mantendo apenas o goleiro Gabriel Grando, como parte da estratégia de rodízio do elenco neste início de temporada. O meia-atacante Tetê, recém-apresentado, ainda não será relacionado.

O São José, comandado por Gabardo Júnior, tenta surpreender fora de casa após empatar com o Novo Hamburgo na estreia da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x São José hoje pelo Gauchão?

Como assistir online o jogo Grêmio x São José hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes da Globo, Sportv e Premiere.