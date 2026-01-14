Palmeiras x Santos: onde assistir e horário do jogo pelo Paulistão

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 19h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Paulistão, na Arena Barueri. O Allianz Parque passa por reforma no gramado.

O clássico pelo Campeonato Paulista de 2026 e terá transmissão em diversas plataformas de TV e streaming.

As duas equipes venceram na estreia do estadual. O Palmeiras superou a Portuguesa por 1 a 0, enquanto o Santos ganhou de virada do Novorizontino por 2 a 1. Ambos somam três pontos e buscam manter o bom início na competição.

Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo?

O clássico entre Palmeiras x Santos terá transmissão na TNT, CazeTV, Record e HBO Max, a partir das 19h30.

Prováveis escalações

As equipes devem repetir a base utilizada na estreia do Paulistão, com ajustes pontuais em função do desgaste da pré-temporada e da sequência de jogos.

Palmeiras

Técnico: Abel Ferreira

Carlos Miguel

Khellven

Fuchs (Murilo)

Gómez

Piquerez

Emiliano Martínez

Marlon Freitas

Andreas Pereira

Raphael Veiga

Flaco López

Vitor Roque (Bruno Rodrigues)

Santos

Técnico: Juan Pablo Vojvoda