Palmeiras x Santos: onde assistir e horário do jogo pelo Paulistão

(FPF/Reprodução)
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16h42.
Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 19h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Paulistão, na Arena Barueri. O Allianz Parque passa por reforma no gramado.
O clássico pelo Campeonato Paulista de 2026 e terá transmissão em diversas plataformas de TV e streaming.
As duas equipes venceram na estreia do estadual. O Palmeiras superou a Portuguesa por 1 a 0, enquanto o Santos ganhou de virada do Novorizontino por 2 a 1. Ambos somam três pontos e buscam manter o bom início na competição.
O clássico entre Palmeiras x Santos terá transmissão na TNT, CazeTV, Record e HBO Max, a partir das 19h30.
As equipes devem repetir a base utilizada na estreia do Paulistão, com ajustes pontuais em função do desgaste da pré-temporada e da sequência de jogos.
Palmeiras
Técnico: Abel Ferreira
Santos
Técnico: Juan Pablo Vojvoda