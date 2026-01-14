Esporte

Palmeiras x Santos: onde assistir e horário do jogo pelo Paulistão

Partida reúne dois invictos na temporada e abre o calendário de clássicos do futebol paulista em 2026

(FPF/Reprodução)

14 de janeiro de 2026

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 19h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Paulistão, na Arena Barueri. O Allianz Parque passa por reforma no gramado.

O clássico pelo Campeonato Paulista de 2026 e terá transmissão em diversas plataformas de TV e streaming.

As duas equipes venceram na estreia do estadual. O Palmeiras superou a Portuguesa por 1 a 0, enquanto o Santos ganhou de virada do Novorizontino por 2 a 1. Ambos somam três pontos e buscam manter o bom início na competição.

Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo?

O clássico entre Palmeiras x Santos terá transmissão na TNT, CazeTV, Record e HBO Max, a partir das 19h30.

Prováveis escalações

As equipes devem repetir a base utilizada na estreia do Paulistão, com ajustes pontuais em função do desgaste da pré-temporada e da sequência de jogos.

Palmeiras

Técnico: Abel Ferreira

  • Carlos Miguel
  • Khellven
  • Fuchs (Murilo)
  • Gómez
  • Piquerez
  • Emiliano Martínez
  • Marlon Freitas
  • Andreas Pereira
  • Raphael Veiga
  • Flaco López
  • Vitor Roque (Bruno Rodrigues)

Santos

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

  • Gabriel Brazão
  • Igor Vinícius
  • Adonis Frías
  • Zé Ivaldo
  • Escobar
  • Willian Arão
  • João Schmidt
  • Rollheiser
  • Barreal
  • Gabigol
  • Lautaro Díaz
