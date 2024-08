NFL no Brasil: jogo entre Eagles e Packers deve movimentar R$ 328 milhões em SP

A NFL (National Football League) irá realizar em 6 de setembro, em São Paulo, na Neo Química Arena, a partir das 21h15, seu primeiro jogo no Brasil. A partida será entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

É a primeira vez que a liga de futebol americano terá um jogo no Brasil. Na temporada de 2024-2025, outras cidades também vão receber partidas da NFL - Londres, com dois jogos, e Munique, com um.

Mercado brasileiro

Um estudo realizado em 2022 pelo Ibope Repucom, mostrou que o Brasil é o terceiro maior mercado em audiência e a segunda maior base de fãs internacionais depois do México, com um total aproximado de 38 milhões de torcedores - sendo o Green Bay Packers um dos mais populares por aqui.

A proximidade da realização do primeiro jogo da NFL no Brasil está aquecendo a procura de empresas brasileiras pelo licenciamento da marca da liga de futebol americano.

A Destra, companhia sediada em Santa Catarina que atua no licenciamento e gestão de royalties de marcas, é quem, desde 2023, gerencia a marca da NFL no Brasil. Eles têm registrado um aumento na procura desde o anúncio do jogo.

“O anúncio do jogo proporcionou um aquecimento notável na procura de empresas brasileiras pela marca da NFL”, disse Bruno Koerich de Paula, fundador e diretor-presidente da Destra, ao Valor.

A companhia atua desde 2015 no mercado de licenciamento e vem dobrando de tamanho desde 2020, com a profissionalização do setor no Brasil e uma maior procura, tanto de times e ligas nacionais quanto internacionais, na exploração do mercado. “Ano passado foi o primeiro em nossa história em que geramos caixa”, comentou Koerich.

A projeção de crescimento das receitas da Destra para este ano é de 55% na comparação com 2023, com o licenciamento da marca NFL sendo um dos principais motores.

Primeira transmissão no Brasil

Quem arriscou que foi a ESPN, errou. Apesar de parecer um fenômeno recente, a primeira transmissão televisiva do futebol americano no Brasil aconteceu em 1969, na TV Tupi (onde hoje, curiosamente, fica o prédio da ESPN, na zona oeste de São Paulo).

O conteúdo gravado dos jogos era enviado pela CBS e reproduzido pela TV com narração do jornalista e produtor musical Walter Silva, o responsável por "descobrir" Elis Regina. Posteriormente a NFL voltou às telinhas brasileiras com a Rede Bandeirantes, que transmitiu os jogos entre 1994 e 1998, capitaneados por Luciano do Valle. Responsável atualmente pela transmissão da National Football League e parte do Grupo Disney, a ESPN exibe os jogos na TV paga desde a temporada de 1992.

Por que São Paulo?

A prefeitura de São Paulo trabalhou nos últimos anos bastante para se aproximar da NFL visando exatamente a realização de um jogo na capital paulista, já sabendo do potencial que isso poderia gerar na economia local.

As conversas esquentaram a partir de 2021, quando a prefeitura mostrou à liga vontade real de receber uma partida. A cidade teve que disputar a preferência com gigantes como Madrid, Barcelona e o próprio Rio de Janeiro.

De acordo com Gustavo Pires, presidente da SPTuris, pesou a favor de São Paulo uma base maior de fãs, a rede hoteleira (a maior da América Latina) e a expertise da cidade em receber grandes eventos, como o festival Lollapalooza e o Grande Prêmio de Fórmula 1.

O impacto econômico gerado pelo jogo em setembro deve ficar na casa dos US$ 60 milhões (R$ 328 milhões).

Para se ter uma ideia, no ano passado, o Lolla movimentou algo em torno de R$ 930 milhões. Já o GP São Paulo mostrou um mercado que girou em R$ 1,64 bilhão, de acordo com informações da prefeitura.

A NFL, por si, tem cifras muitos robustas, daí a disputa de grandes cidades do mundo para receber um jogo de futebol americano. Estima-se que que liga tenha faturado mais de US$ 18,6 bilhões em 2023, segundo o site Statista.

Alta renda no Brasil

Segundo Pedro Monteiro, CEO da Effect Sport, que desde 2015 passou a representar a NFL no Brasil, o público que consome o esporte no país é formado majoritariamente pelas classes A e B - sendo a maioria jovens entre 25 e 35 anos, tendo 40% da preferência feminina.

O executivo acredita que até 9 milhões desse montante são considerados fãs ávidos do esporte – aqueles que acompanham com regularidade os jogos e consomem produtos a eles atrelados.

Por que a Neo Química Arena?

De acordo com o presidente da SPTuris, os executivos da liga norte-americana gostaram do entorno da Neo Química, na zona leste, pela possibilidade do espaço fazer várias ativações, além da proximidade com o metrô.

Além disso, o espaço ao redor da arena do Corinthians facilita a realização dos tailgates, tradição dos torcedores norte-americanos de fazer churrascos em volta de seus carros. A ideia é trazer essa atmosfera para Itaquera.