Cruzeiro x Tombense: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

Partida entre Tombense x Cruzeiro é válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2026

Repórter

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17h00.

O Tombense e o Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (MG), ge TV e Premiere.

Após estrear com derrota em casa para o Pouso Alegre, a equipe celeste busca recuperação fora de casa. No jogo de estreia, o técnico Tite optou por escalar um time majoritariamente formado por jovens. Para o duelo desta quarta, nomes mais experientes devem aparecer entre os titulares, como Arroyo e o recém-contratado Chico da Costa.

O Tombense, por sua vez, empatou em 0 a 0 com o Uberlândia na rodada inaugural. Comandado por Cristóvão Borges, o time de Tombos tenta aproveitar o mando de campo em Uberlândia para conquistar a primeira vitória na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Tombense x Cruzeiro hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Tombense e Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Globo (para Minas Gerais), ge TV e Premiere.

Como assistir online o jogo Tombense x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes da Globo, ge TV e Premiere.

