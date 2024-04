Procon-SP multa Enel em R$ 12 milhões por falta de fornecimento de energia

O Procon-SP multou novamente a Enel por diversas infrações ao código de defesa do consumidor, constatadas pela sua área de fiscalização. O valor da nova multa é de R$ 12.914.591,84.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, dentre as infrações, a mais impactante foi a falta de fornecimento de energia para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, localizada na região central da cidade, tanto pela rede normal quanto por geradores, que demoraram muito para serem acionados.

Região central de SP

Também fazem parte do rol de falhas constatadas pela fiscalização do Procon-SP, as interrupções na região da Rua 25 de Março e em muitos endereços nos bairros de Higienópolis e Santa Cecília. Além disso, cobranças indevidas, problemas no serviço de atendimento ao cliente e falta de respostas à notificação anteriormente enviada à empresa.

Procurada pela EXAME Invest, a Enel afirmou que foi notificada pelo Procon e irá responder no prazo estabelecido.