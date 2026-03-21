Nice X PSG: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

Nice X PSG: clubes franceses se enfrentam neste sábado, 21 (Jean Catuffe/Getty Images)
Publicado em 21 de março de 2026 às 06h00.
Nice e PSG se enfrentam neste sábado, 21, às 17h05, pelo Campeonato Francês (Ligue 1)
O duelo, na Allianz Riviera, casa d0 Nice, coloca frente a frente equipes em momentos distintos. O Nice soma 27 pontos e ocupa a 15ª posição, enquanto o PSG lidera a competição com 57 pontos.
Na última rodada, o Nice venceu o Angers por 2 a 0. Já o PSG chega após vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea pela Champions League. No confronto mais recente entre os clubes, o time parisiense venceu por 1 a 0.
A partida acontece às 17h05, neste sábado, 21.
O jogo entre Nice e PSG será transmitido pelo Prime Video (streaming).
Yehvann Diouf; Antoine Mendy, Dante, Juma Bah, Melvin Bard; Hichem Boudaoui, Morgan Sanson e Charles Vanhoutte; Jonathan Clauss, Kaïl Boudache e Kevin Carlos.
Técnico: Informação insuficiente para verificar.
Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery e João Neves; Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Informação insuficiente para verificar.
Técnico: Luis Enrique