Nice X PSG: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

Nice e PSG se enfrentam neste sábado, 21, separados por 30 pontos na tabela da Ligue 1

Nice X PSG: clubes franceses se enfrentam neste sábado, 21

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de março de 2026 às 06h00.

Nice e PSG se enfrentam neste sábado, 21, às 17h05, pelo Campeonato Francês (Ligue 1)

O duelo, na Allianz Riviera, casa d0 Nice, coloca frente a frente equipes em momentos distintos. O Nice soma 27 pontos e ocupa a 15ª posição, enquanto o PSG lidera a competição com 57 pontos.

Na última rodada, o Nice venceu o Angers por 2 a 0. Já o PSG chega após vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea pela Champions League. No confronto mais recente entre os clubes, o time parisiense venceu por 1 a 0.

Que horas assistir à Nice X PSG?

A partida acontece às 17h05, neste sábado, 21.

Onde assistir à Nice X PSG?

O jogo entre Nice e PSG será transmitido pelo Prime Video (streaming).

Prováveis escalações

Nice:

Yehvann Diouf; Antoine Mendy, Dante, Juma Bah, Melvin Bard; Hichem Boudaoui, Morgan Sanson e Charles Vanhoutte; Jonathan Clauss, Kaïl Boudache e Kevin Carlos.

Técnico: Informação insuficiente para verificar.

PSG:

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery e João Neves; Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Informação insuficiente para verificar.

Técnico: Luis Enrique

Mais de Esporte

Bayern de Munique X Union Berlin: que horas e onde assistir ao jogo da Bundesliga?

Juventus x Sassuolo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cagliari x Napoli: onde assistir, horário e prováveis escalações

Milan x Torino: horário, onde assistir e prováveis escalações

Mais na Exame

Pop

Como o Lego virou arma nas guerras de propaganda digital

EXAME Agro

Guerra no Irã completa 21 dias, eleva custos e acende alerta no agro global

Ciência

'Meu namorado Neandertal': genética mostra que espécies se relacionavam

Inteligência Artificial

Como fazer o ChatGPT dizer “não sei” em vez de inventar uma resposta convincente