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DR de guarda-roupa: C&A troca peça doada por 10% de desconto em ação de moda circular

Em alusão ao Dia dos Namorados, iniciativa do Movimento ReCiclo aceita roupas de qualquer marca em lojas da rede até 14 de junho

Urnas do Movimento ReCiclo estão presentes em lojas participantes da C&A em todo o Brasil (C&A/Divulgação)

Urnas do Movimento ReCiclo estão presentes em lojas participantes da C&A em todo o Brasil (C&A/Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 31 de maio de 2026 às 16h00.

A blusa antiga demais, a calça que ninguém aguenta mais ver, a peça que virou "DR" entre o casal: todo guarda-roupa tem o seu. E foi exatamente dessa brincadeira cotidiana que a C&A partiu para criar sua ação de Dia dos Namorados: em vez de flores ou chocolates, a gigante varejista propõe um desapego.

Batizada de "Desapega com a C&A", a campanha oferece 10% de desconto em compras de vestuário acima de R$ 200 para clientes que levarem uma peça de roupa para descarte nas urnas do Movimento ReCiclo, presentes em lojas participantes da rede em todo o Brasil.

A ação vai até 14 de junho e incentiva a moda consciente, por meio da plataforma de circularidade da marca que completa oito anos em 2026.

Desde sua criação, em 2017, o programa já arrecadou mais de 460 mil peças e se aproxima do marco de meio milhão de itens recebidos.

Só em 2025, foram 110 mil peças recolhidas: 72 mil foram doadas a instituições parceiras pelo Instituto C&A, 26 mil foram coprocessadas e mais de 11 mil foram recicladas e retornaram como insumo para a cadeia produtiva.

O Movimento ReCiclo aceita roupas de qualquer marca. No caso do jeans, as peças doadas ganham uma nova vida na Coleção Jeans Circular, que incorpora fibras recicladas ao processo produtivo. Desde 2021, já foram produzidas 2,9 milhões de peças dentro dessa iniciativa.

"O Dia dos Namorados é uma data de afeto, troca e escolha. A gente trouxe isso para um lugar muito real do dia a dia dos casais, mas conectado a algo maior: a circularidade", afirmou Cyntia Kasai, gerente-sênior de ASG da C&A.

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