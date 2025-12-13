Flamengo ou PSG: quem tem mais títulos na história do futebol?

Flamengo e PSG se enfrentam na próxima quarta-feira, 17, pela final da Copa Internacional. Embora ambos sejam potências em seus países e protagonistas no cenário global, o histórico de títulos revela trajetórias muito diferentes, tanto em volume quanto em tradição continental e mundial.

Em número de taças total, o PSG se destaca, mas seus títulos são mais regionais e focados no futebol europeu. Já o Flamengo, um time mais antigo, já conquistou um mundial reconhecido pela Fifa e tem a tradição a seu favor. No final, qual time é mais forte em relação a títulos: PSG ou Flamengo?

Histórico internacional pesa a favor do Flamengo

Fundado em 1895, o Flamengo construiu sua grandeza ao longo de mais de um século, com protagonismo especialmente a partir dos anos 1980. O clube carioca soma um título mundial reconhecido pela Fifa, conquistado em 1981, quando venceu o Liverpool por 3 a 0 na Copa Intercontinental, em Tóquio, com atuação histórica de Zico.

Além disso, o Flamengo acumula:

3 títulos da Libertadores (1981, 2019, 2022 e 2025);

1 Copa Intercontinental (1981);

8 Campeonatos Brasileiros;

4 Copas do Brasil;

38 Campeonatos Cariocas.

No recorte de títulos intercontinentais e mundiais, o Flamengo aparece na frente do PSG no ranking histórico da Fifa com uma conquista, o que o coloca à frente de dezenas de clubes tradicionais da Europa e da América do Sul.

PSG domina nacionalmente, mas busca afirmação mundial

O Paris Saint-Germain, fundado em 1970, vive uma realidade distinta. Apesar de ser um clube jovem, tornou-se uma potência doméstica sobretudo após a chegada do investimento do Qatar Sports Investments, em 2011.

O PSG é hoje:

O maior campeão francês , com mais de 10 títulos da Ligue 1;

Dono de múltiplas Copas da França e Copas da Liga;

Presença constante em fases decisivas da Champions League.

No entanto, o clube ainda não conquistou um título mundial. O PSG já chegou perto, como na final da Champions League de 2020, mas segue em busca de sua primeira conquista intercontinental reconhecida pela Fifa — um feito inédito não apenas para o clube, mas para o futebol francês em nível de clubes.

Ranking histórico da Fifa: Flamengo aparece, PSG não

Quando considerados todos os formatos oficiais reconhecidos pela Fifa — Copa Intercontinental, Mundial de Clubes e versões mais recentes da competição —, o Flamengo figura acima do PSG no ranking histórico com 1 título mundial (1981).

O PSG, por sua vez, ainda não aparece na lista de campeões, que é liderada de forma isolada pelo Real Madrid, com 9 conquistas, seguido por Bayern de Munique e Milan, com quatro cada.

Entre os clubes brasileiros, os times que têm mundiais reconhecidos pela Fifa são:

São Paulo (3 títulos);

Corinthians (2);

Santos (2);

Flamengo, Grêmio e Internacional (1 cada).

Quem tem mais títulos no total?

Se o critério for volume total de títulos, o PSG leva vantagem em relação ao Flamengo graças ao domínio no futebol francês nas últimas décadas, que o garante 56 títulos, a maioria relacionada ao futebol local e europeu.

Por outro lado, quando o recorte é peso histórico, relevância continental e conquistas mundiais, o Flamengo aparece à frente.

O Flamengo:

Tem mais tradição internacional;

Já venceu o maior campeão europeu em uma final mundial;

Possui títulos em todas as frentes que disputou na América do Sul.

Já o PSG segue como uma potência moderna, rica e competitiva, mas ainda em busca do troféu que pode mudar definitivamente seu patamar histórico: o título mundial.

Na comparação direta de títulos entre Flamengo e PSG, não existe uma resposta única — tudo depende do critério adotado. Em número bruto de taças, o PSG lidera. Em história e conquistas mundiais, o Flamengo leva vantagem.