Sabesp conclui compra de fatia da Iguá e assume 100% da Águas de Castilho

A Sabesp concluiu a compra da fatia remanescente da concessionária Águas de Castilho que ainda pertencia à Iguá Saneamento, consolidando o controle total da operação. O negócio foi fechado por aproximadamente R$ 30,7 milhões, segundo comunicado divulgado pela companhia no sábado, 30.

Com a conclusão da transação, realizada por meio da controlada Sabesp Participações, a empresa passa a deter 100% do capital da concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Castilho, no interior de São Paulo.

A companhia informou que todas as etapas necessárias para o fechamento do negócio foram cumpridas, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Águas de Castilho opera sob contrato de concessão válido até 2041 e atende cerca de 21 mil moradores. Segundo a Sabesp, os serviços já estão universalizados no município. Em 2025, a concessionária registrou receita operacional líquida de R$ 10,2 milhões.

O movimento faz parte da estratégia da companhia de ampliar sua presença no setor de saneamento. Em comunicado ao mercado, a Sabesp afirmou que a aquisição reforça seu plano de crescimento e fortalece sua atuação no segmento no país.

A negociação com a Iguá também inclui a aquisição da participação restante na concessionária Águas de Andradina. Embora a operação já tenha recebido sinal verde do Cade, sua conclusão ainda depende do cumprimento de outras condições previstas em contrato.