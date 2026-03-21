Bragantino X Botafogo: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão?

Bragantino X Botafogo: clubes se enfrentam neste sábado
Publicado em 21 de março de 2026 às 06h01.
Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam neste sábado, 21, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.
O duelo, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, é válido pela 8ª rodada da competição. O Bragantino soma 8 pontos e ocupa a 12ª posição, enquanto o Botafogo tem 3 pontos e está na 18ª colocação.
Na última rodada, o Bragantino foi derrotado pelo Bahia por 2 a 0. Já o Botafogo perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras. No confronto mais recente entre os clubes, o time carioca venceu por 4 a 1.
O jogo entre Bragantino e Botafogo terá transmissão pelo Premiere.
Tiago Volpi; Ryan Augusto, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Cauê Nascimento; Ignacio Sosa, Rodriguinho e Fabinho; José Herrera, Isidro Pitta e Vinicinho.
Técnico: Vagner Mancini
Raul; Vitinho, Bastos, Nahuel Ferraresi e Alex Telles; Danilo, Jordan Barrera e Cristian Medina; Álvaro Montoro, Matheus Martins e Júnior Santos.
Técnico: Martín Anselmi