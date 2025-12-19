Quanto custa assinar os principais streamings no Brasil

Redação Exame
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 12h53.
Assinar todos os principais serviços de streaming disponíveis no Brasil pode custar menos de R$ 200 por mês — ou ultrapassar os R$ 350, dependendo do nível de qualidade, presença de anúncios e número de telas simultâneas.
Abaixo, veja três combinações possíveis — mais barata, intermediária e mais completa — com valores mensais e anuais.
A opção mais econômica prioriza planos com anúncios e recursos básicos, mantendo acesso a todos os catálogos.
Planos incluídos
Mensal: R$ 180,29
Anual: R$ 2.163,48
A combinação é indicada para quem busca o menor custo possível, aceitando anúncios, menor qualidade de imagem e restrições de telas em alguns serviços.
A opção intermediária reduz ou elimina anúncios, melhora a qualidade de imagem e amplia o uso simultâneo em dispositivos, sem chegar aos planos mais caros.
Planos incluídos
Mensal: R$ 299,20
Anual: R$ 3.590,40
Esse pacote atende usuários que priorizam conforto, melhor resolução e menos interrupções, mantendo um controle maior sobre o orçamento.
A opção mais cara reúne os planos mais avançados de cada plataforma, com resolução 4K, mais telas simultâneas e acesso completo a recursos premium.
Planos incluídos
Mensal: R$ 352,20
Anual: R$ 4.226,40
A combinação é voltada para famílias ou usuários que valorizam qualidade máxima de imagem, múltiplos acessos simultâneos e a experiência completa em todos os serviços.
