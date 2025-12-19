Pop

Quanto custa assinar os principais streamings no Brasil

Pacotes das plataformas favoritas dos brasileiros variam entre opções econômicas até planos premium

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 12h53.

Assinar todos os principais serviços de streaming disponíveis no Brasil pode custar menos de R$ 200 por mês — ou ultrapassar os R$ 350, dependendo do nível de qualidade, presença de anúncios e número de telas simultâneas.

Abaixo, veja três combinações possíveis — mais barata, intermediária e mais completa — com valores mensais e anuais.

Combinação mais barata: acesso com anúncios e limitações

A opção mais econômica prioriza planos com anúncios e recursos básicos, mantendo acesso a todos os catálogos.

Planos incluídos

  • Netflix Padrão com anúncios: R$ 20,90
  • Disney+ com anúncios: R$ 27,99
  • HBO Max Básico com anúncios: R$ 29,90
  • Prime Video com anúncios: R$ 19,90
  • Globoplay com anúncios: R$ 22,90
  • Apple TV+: R$ 29,90
  • Paramount+ Básico: R$ 18,90
  • MUBI promocional: R$ 9,90

Custo total

Mensal: R$ 180,29

Anual: R$ 2.163,48

A combinação é indicada para quem busca o menor custo possível, aceitando anúncios, menor qualidade de imagem e restrições de telas em alguns serviços.

Combinação intermediária: equilíbrio entre preço e experiência

A opção intermediária reduz ou elimina anúncios, melhora a qualidade de imagem e amplia o uso simultâneo em dispositivos, sem chegar aos planos mais caros.

Planos incluídos

  • Netflix Padrão: R$ 44,90
  • Disney+ Padrão: R$ 46,90
  • HBO Max Standard: R$ 44,90
  • Prime Video sem anúncios: R$ 29,90
  • Globoplay Premium: R$ 39,90
  • Apple TV+: R$ 29,90
  • Paramount+ Padrão: R$ 27,90
  • MUBI mensal: R$ 34,90

Custo total

Mensal: R$ 299,20

Anual: R$ 3.590,40

Esse pacote atende usuários que priorizam conforto, melhor resolução e menos interrupções, mantendo um controle maior sobre o orçamento.

Combinação completa: máxima qualidade e mais telas

A opção mais cara reúne os planos mais avançados de cada plataforma, com resolução 4K, mais telas simultâneas e acesso completo a recursos premium.

Planos incluídos

  • Netflix Premium: R$ 59,90
  • Disney+ Premium: R$ 66,90
  • HBO Max Platinum: R$ 55,90
  • Prime Video sem anúncios: R$ 29,90
  • Globoplay Premium: R$ 39,90
  • Apple TV+: R$ 29,90
  • Paramount+ Premium: R$ 34,90
  • MUBI mensal: R$ 34,90

Custo total

Mensal: R$ 352,20

Anual: R$ 4.226,40

A combinação é voltada para famílias ou usuários que valorizam qualidade máxima de imagem, múltiplos acessos simultâneos e a experiência completa em todos os serviços.

Veja tabela completa

CombinaçãoPerfilPreço mensalPreço anual
Mais barata
  • Netflix Padrão com anúncios
  • Disney+ com anúncios
  • HBO Max (Max) Básico com anúncios
  • Prime Video com anúncios
  • Globoplay com anúncios
  • Apple TV+
  • Paramount+ Básico
  • MUBI Promocional
R$ 180,29R$ 2.163,48
Intermediária
  • Netflix Padrão
  • Disney+ Padrão
  • HBO Max (Max) Standard
  • Prime Video sem anúncios
  • Globoplay Premium
  • Apple TV+
  • Paramount+ Padrão
  • MUBI Mensal
R$ 299,20R$ 3.590,40
Mais completa
  • Netflix Premium
  • Disney+ Premium
  • HBO Max (Max) Platinum
  • Prime Video sem anúncios
  • Globoplay Premium
  • Apple TV+
  • Paramount+ Premium
  • MUBI Mensal
R$ 352,20R$ 4.226,40
