Quanto custa assinar os principais streamings no Brasil

Assinar todos os principais serviços de streaming disponíveis no Brasil pode custar menos de R$ 200 por mês — ou ultrapassar os R$ 350, dependendo do nível de qualidade, presença de anúncios e número de telas simultâneas.

Abaixo, veja três combinações possíveis — mais barata, intermediária e mais completa — com valores mensais e anuais.

Combinação mais barata: acesso com anúncios e limitações

A opção mais econômica prioriza planos com anúncios e recursos básicos, mantendo acesso a todos os catálogos.

Planos incluídos

Netflix Padrão com anúncios: R$ 20,90

Padrão com anúncios: R$ 20,90 Disney+ com anúncios: R$ 27,99

com anúncios: R$ 27,99 HBO Max Básico com anúncios: R$ 29,90

Básico com anúncios: R$ 29,90 Prime Video com anúncios: R$ 19,90

com anúncios: R$ 19,90 Globoplay com anúncios: R$ 22,90

com anúncios: R$ 22,90 Apple TV+: R$ 29,90

R$ 29,90 Paramount+ Básico: R$ 18,90

Básico: R$ 18,90 MUBI promocional: R$ 9,90

Custo total

Mensal: R$ 180,29

Anual: R$ 2.163,48

A combinação é indicada para quem busca o menor custo possível, aceitando anúncios, menor qualidade de imagem e restrições de telas em alguns serviços.

Combinação intermediária: equilíbrio entre preço e experiência

A opção intermediária reduz ou elimina anúncios, melhora a qualidade de imagem e amplia o uso simultâneo em dispositivos, sem chegar aos planos mais caros.

Planos incluídos

Netflix Padrão: R$ 44,90

R$ 44,90 Disney+ Padrão: R$ 46,90

R$ 46,90 HBO Max Standard: R$ 44,90

Standard: R$ 44,90 Prime Video sem anúncios: R$ 29,90

sem anúncios: R$ 29,90 Globoplay Premium: R$ 39,90

R$ 39,90 Apple TV+: R$ 29,90

R$ 29,90 Paramount+ Padrão: R$ 27,90

Padrão: R$ 27,90 MUBI mensal: R$ 34,90

Custo total

Mensal: R$ 299,20

Anual: R$ 3.590,40

Esse pacote atende usuários que priorizam conforto, melhor resolução e menos interrupções, mantendo um controle maior sobre o orçamento.

Combinação completa: máxima qualidade e mais telas

A opção mais cara reúne os planos mais avançados de cada plataforma, com resolução 4K, mais telas simultâneas e acesso completo a recursos premium.

Planos incluídos

Netflix Premium: R$ 59,90

Premium: R$ 59,90 Disney+ Premium: R$ 66,90

Premium: R$ 66,90 HBO Max Platinum: R$ 55,90

Platinum: R$ 55,90 Prime Video sem anúncios: R$ 29,90

sem anúncios: R$ 29,90 Globoplay Premium: R$ 39,90

Premium: R$ 39,90 Apple TV+: R$ 29,90

R$ 29,90 Paramount+ Premium: R$ 34,90

Premium: R$ 34,90 MUBI mensal: R$ 34,90

Custo total

Mensal: R$ 352,20

Anual: R$ 4.226,40

A combinação é voltada para famílias ou usuários que valorizam qualidade máxima de imagem, múltiplos acessos simultâneos e a experiência completa em todos os serviços.

