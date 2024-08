NFL faz campanha publicitária para furar a polarização política dos EUA

Pensando em expandir ainda mais seu mercado e tentar furar a polarização política dos EUA, a NFL lançou a campanha publicitária "This is Football Country" para chamar o público para a nova temporada do futebol americano - que será aberta em 5 de setembro entre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. No dia seguinte, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogam em São Paulo, na primeira partida da história da liga no Brasil.

Segundo a Adweek, os profissionais de marketing da NFL disseram que "querem que o jogo transcenda o clima político de um ano eleitoral nos EUA, expanda-se além das fronteiras de seu mercado doméstico e continue o progresso que fez entre mulheres, latinos, públicos mais jovens e outras comunidades que foram sub-representadas entre os fãs da NFL".

O comercial apresenta Makena Cook do Team USA e o time de futebol americano feminino Rams e a Shenandoah Univ. S Haley Van Voorhis. A campanha também apresenta o time de futebol americano Lahainaluna High School (Havaí) e o time da Buccaneers USA Wheelchair Football League.

Ainda há a abordagem de "sem capacetes" para jogadores e ex-alunos da NFL, com o comercial incluindo o defensive end DeMarcus Lawrence, do Dallas Cowboys, o wide receiver Stefon Diggs, do Houston Texans, o defensive end Myles Garrett, do Clevelenad Browns, e o ex-jogador da NFL Jason Kelce e sua esposa Kylie.

A campanha deste ano também traz "ainda mais amor para os fãs dos EUA", com a nova camisa dos Eagles de uma fã de Saquon Barkley arrancando suspiros de sua família amante do New York Giants. Ou uma olhada em um hospital cheio de fãs bebês do Steelers em Conemaugh, Pensilvânia.