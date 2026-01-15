Carnaval do Rio espera receber 6 milhões de pessoas

O Carnaval está marcado para a terceira semana de fevereiro. E o Rio de Janeiro é um dos principais destinos para quem quer aproveitar a folia.

O público estimado para o Carnaval de Rua carioca de 2026 é de 6 milhões de pessoas. De acordo com o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, o número provavelmente será maior.

Após bater recordes de turismo em 2025, sobretudo com a presença de estrangeiros, a festa popular mais característica do Rio de Janeiro quer novamente superar a anterior em quantidade e qualidade. A Prefeitura se mostra tranquila e segura do próprio planejamento.

"Quem ainda estiver em dúvida sobre qual cidade passar o Carnaval, venha para o Rio. A cidade está preparada para receber todo mundo", afirmou Fellows em coletiva de imprensa desta quinta-feira, 15.

De fato, os preparativos para os eventos mobilizam a maior parte da administração municipal e uma parcela da estadual. "É o momento da cidade de maior esforço operacional para a Prefeitura", diz Marcus Belchior, Secretário da Ordem Pública.

Por trás da folia, há um investimento pesado no planejamento e na fiscalização dela. Perguntada pela EXAME, a Riotur não divulgou o valor investido no Carnaval de 2026, mas assegurou que é uma operação coordenada que vai além das festividades.

Até mesmo questões como a precificação abusiva direcionada a turistas é parte do planejamento, com a atuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) nas regiões de maior concentração de público.

Confira abaixo os principais números divulgados pela Prefeitura do Rio de Janeiro para o Carnaval de Rua de 2026.

Blocos de rua

803 blocos inscritos, um recorde, dos quais 462 foram confirmados;

10 megablocos que atrairão público somado de 1,98 milhão;

35 blocos desfilando pela primeira vez.

Quanto aos bairros onde serão realizados os blocos, o Centro e Zona Sul se destacam.

Limpeza Urbana

De acordo com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), os esforços em manter as ruas menos sujas durante e após os desfiles superaram todos os outros anos:

13.714 trabalhadores envolvidos ao longo de toda a operação, dos quais 9.736 são garis atuando diretamente nas ruas;

1.507 veículos operando em três turnos, 24 horas por dia;

13 mil contêineres de lixo distribuídos pela cidade, sendo 10 mil de 240 litros e 3 mil de 1.200 litros;

distribuídos pela cidade, sendo 10 mil de 240 litros e 3 mil de 1.200 litros; 34 mil banheiros químicos instalados;

40 mil litros de sabão, 5 mil litros de essência de eucalipto, 26 vans e 5 caminhões serão utilizados na maior operação de limpeza hidráulica da história;

30 caminhões-pipa;

180 sopradores.

A limpeza será mantida até o último dia oficial do Carnaval, com o encerramento marcado pela passagem do Monobloco.

Ordem Pública

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal montaram uma operação especial de ordenamento urbano e patrulhamento preventivo:

50 mil ambulantes inscritos;

15 mil ambulantes credenciados;

1.100 agentes mobilizados, entre guardas municipais e servidores da Seop;

70 viaturas operacionais, incluindo carros, motocicletas e reboques.

As equipes atuarão na concentração, no trajeto e na dispersão dos blocos, com fiscalização do comércio irregular, apreensão de garrafas de vidro, patrulhamento das estações do BRT, ações da Ronda Maria da Penha nos megablocos e distribuição de pulseiras de identificação para crianças em blocos infantis.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) implantará operações especiais de trânsito em todas as regiões da cidade.

320 operadores de trânsito em média por dia;

30 viaturas;

45 motocicletas;

24 reboques;

2.500 cones e bombonas para bloqueios viários;

900 galhardetes e faixas de orientação;

36 painéis de mensagens variáveis com informações em tempo real.

As equipes atuarão diretamente nos pontos de folia, com monitoramento contínuo feito pelo Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio). As interdições também serão disponibilizadas no aplicativo Waze.

Monitoramento e tecnologia

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) fará o monitoramento em tempo real de todos os pontos com programação oficial.

500 operadores de 50 órgãos públicos atuando em regime de plantão;

Aproximadamente 4.000 câmeras espalhadas pela cidade;

3 drones reforçando o monitoramento aéreo, uma novidade;

Videowall de 104 metros quadrados, 129 telas e 28 metros de largura, considerado o maior da América Latina;

Mais de 16 mil painéis de mídia externa exibindo mensagens de utilidade pública.

As informações também estarão disponíveis no aplicativo COR.Rio, que reúne trânsito em tempo real, previsão do tempo, bloqueios de vias, em parceria com o Waze, e níveis de calor.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou um esquema especial de atendimento pré-hospitalar.

7 postos médicos distribuídos pelas regiões do Centro, Flamengo, Copacabana, Ipanema/Leblon, Jardim Botânico e Barra da Tijuca;

55 blocos atendidos diretamente pelos postos;

36 leitos;

42 poltronas de hidratação;

566 plantões de profissionais de saúde;

de profissionais de saúde; Ambulâncias avançadas em todos os postos.

No Centro, haverá dois postos, Praça Ana Amélia e Largo da Carioca, que darão suporte a 30 blocos, incluindo os 10 megablocos do Circuito Preta Gil.

Hospitais da rede municipal terão reforço nos plantões, com remoções coordenadas pela Central Municipal de Regulação.

Proteção à mulher

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados do Rio (SPM-Rio) estruturou a operação “Carnaval + Seguro para Mulheres”.

Postos fixos de atendimento na Marquês de Sapucaí, Intendente Magalhães e Fan Fest de Copacabana;

Equipes móveis atuando nos blocos de rua e no Carnaval dos Parques;

materiais informativos distribuídos;

materiais informativos distribuídos; Adesivação de banheiros com QR Codes de acesso à plataforma mulher.rio.

A operação envolve assistentes sociais, psicólogas e advogadas, com acolhimento imediato, orientação e encaminhamento à rede municipal de proteção, reforçando a presença da política pública nos espaços de maior concentração de foliões.