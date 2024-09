Com expectativa de atrair 46 mil de torcedores, o jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers é um dos eventos esportivos mais esperados do ano no Brasil. Porém, a grande lista de proibições e restrições da partida chamou atenção do público — e do Procon.

Mesmo em solo brasileiro, a partida, marcada para o dia 06 de setembro, na Arena Corinthians, seguirá a política de segurança universal da NFL, que, entre outras diretrizes, impõe a “clear bag policy” (em português, 'política da bolsa invisível'). Muito comum nos Estados Unidos, essa determinação barra a entrada de qualquer bolsa ou mochila que não seja transparente. A recomendação oficial, inclusive, é que o público não vá com bolsas ou mochilas de nenhum tipo.

Bolsas não transparentes menores que 11cm x 16cm podem ser levadas, desde que estejam dentro de uma das sacolas transparentes permitidas (NFL/Reprodução)

No final de agosto, o Procon-SP notificou os organizadores do evento sobre a proibição da entrada de alimentos, que feriria o Código de Direito do Consumidor. Segundo fontes próximas ao assunto ouvidas pela Exame, apesar de não ter se pronunciado oficialmente, a NFL estaria tomando todas as medidas possíveis junto aos órgãos responsáveis.

Para evitar dor de cabeça, não leve alimentos ou bebidas de fora do estádio. Será possível comprar comidas e bebidas dentro da Arena Corinthians com cartões de crédito, débito, PIX e dinheiro. A NFL não adotou o serviço de cartões pré-pago.

Abaixo, reunimos as principais informações com tudo o que você precisa saber antes do jogo, desde transporte até itens que são proibidos dentro do estádio.

Como chegar até o jogo da NFL na Arena Corinthians?

O metrô é a melhor opção para quem vai ao jogo. Tanto a CPTM quanto o Metrô irão funcionar 24h para atender ao público do jogo. As estações mais próximas da Arena Corinthians são Corinthians-Itaquera e Artur Alvim, ambas na linha 3-Vermelha.

Para quem preferir os carros de aplicativo, basta digitar “Arena Corinthians” na barra de pesquisas. A área de embarque e desembarque será no estacionamento do Shopping Metrô Itaquera.

Na saída, táxis estarão disponíveis entre a Av. Professor Engenheiro Adervan Machado e a Av. Sport Club Corinthians Paulista. A chegada também é por lá.

Não haverá estacionamento público no local. A NFL recomenda o uso de transporte público ou por aplicativo.

Vai chover durante o jogo?

A previsão do tempo é de frio e céu nublado, porém sem chuva em nenhum momento. Na hora do apito inicial, a temperatura deve estar na casa dos 17°C, mas a sensação térmica pode ser mais baixa por causa do vento, que também marcará presença.

NFL One Pass: o aplicativo oficial da NFL no Brasil

Para atender os milhares de fãs brasileiros, a NFL criou um app exclusivo para o jogo e os eventos da Liga no país: o NFL One Pass.

Com tudo o que você precisa saber sobre os eventos da semana, incluindo horários e a reserva de ingressos para o NFL Experience, o aplicativo está disponível gratuitamente em iOS e Android.

Onde estão meus ingressos para o jogo?

Ingressos comprados pelo Ticketmaster já estão disponíveis por meio do aplicativo oficial Quentro. Basta criar uma conta no app com o mesmo e-mail cadastrado no Ticketmaster, que os bilhetes digitais são disponibilizados. Para entrar no estádio, basta mostrar o QR Code.

Se você comprou meia-entrada, leve o comprovante para apresentá-lo na entrada, caso seja solicitado.

O que não pode levar no jogo?

São mais de 40 tipos de itens com entrada proibida na Arena Corinthians. Todos os fãs passarão por uma triagem de segurança na entrada. A NFL não disponibiliza nenhum serviço de guarda-volumes. Itens proibidos serão descartados e/ou o torcedor será proibido de entrar até que se desfaça de suas posses restritas.

Principais proibições no jogo da NFL no Brasil:

Álcool (a menos que comprado em um local da NFL);

Apitos (mecânicos ou eletrônicos), buzinas, sirenes, apitos, pompons, chocalhos com cabos de bastão.

Bebidas e alimentos (a menos que comprados em um local da NFL);

Camisas de times de futebol (o da bola redonda) do Brasil;

Canetas marcadoras "permanentes" de estilo industrial grande;

É proibido fumar cigarro, tabaco ou cigarros eletrônicos nas dependências da Arena Corinthians . Estes objetos podem ser confiscados na entrada;

. Estes objetos podem ser confiscados na entrada; Faixas, placas e qualquer outro material que obstrua a visão de outros;

Instrumentos musicais (trombetas, tambores, vuvuzelas e outros dispositivos capazes de causar perturbação ou incômodo);

Recipientes de bebidas, latas, garrafas térmicas, recipientes de vidro e copos (a menos que comprados em um local da NFL);

Recipientes de qualquer tipo (latas, coolers, cestos, etc.…). Apenas saquinhos do tipo ziploc com até 3,5 litros de capacidade estão liberados;

Demais proibições no jogo da NFL no Brasil: