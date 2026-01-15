Corinthians x RB Bragantino: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Repórter
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14h38.
RB Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid (popularmente conhecido como "Nabizão"), em Bragança Paulista. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2026 e terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max.
As duas equipes estrearam com vitória no estadual. O Corinthians goleou a Ponte Preta por 3 a 0 na Neo Química Arena e deve contar com novidades importantes para o confronto desta quinta. Yuri Alberto está de volta após resolver questões burocráticas na Europa e deve reaparecer entre os relacionados. Já o zagueiro Gabriel Paulista, recém-contratado, teve o nome publicado no BID da CBF e pode fazer sua estreia.
Do lado do Massa Bruta, o time venceu o Noroeste por 1 a 0 fora de casa e quer manter os 100% de aproveitamento. O técnico Vagner Mancini tem elenco completo à disposição para o clássico regional.
Prováveis escalações:
Você pode assistir à partida online pelo CazéTV (YouTube) e pelo streaming HBO Max.