Corinthians x RB Bragantino: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid (popularmente conhecido como "Nabizão"), em Bragança Paulista. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2026 e terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max.

As duas equipes estrearam com vitória no estadual. O Corinthians goleou a Ponte Preta por 3 a 0 na Neo Química Arena e deve contar com novidades importantes para o confronto desta quinta. Yuri Alberto está de volta após resolver questões burocráticas na Europa e deve reaparecer entre os relacionados. Já o zagueiro Gabriel Paulista, recém-contratado, teve o nome publicado no BID da CBF e pode fazer sua estreia.

Do lado do Massa Bruta, o time venceu o Noroeste por 1 a 0 fora de casa e quer manter os 100% de aproveitamento. O técnico Vagner Mancini tem elenco completo à disposição para o clássico regional.

Prováveis escalações:



RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado (Sant'Anna), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Gustavinho e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.



Cleiton; Andres Hurtado (Sant'Anna), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Gustavinho e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini. Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André (Raniele), Carrillo e Breno Bidon; Vitinho, Gui Negão (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.

Onde assistir ao vivo o jogo RB Bragantino x Corinthians hoje pelo Paulistão?

O jogo desta quinta-feira, 19h30, entre RB Bragantino e Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo RB Bragantino x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo CazéTV (YouTube) e pelo streaming HBO Max.