A fórmula da NFL para manter os fãs engajados o ano todo

Nada atrai mais audiência como a National Football League (NFL). A abertura da temporada em setembro de 2023 atraiu quase 25 milhões de telespectadores, e em fevereiro, quase 124 milhões de americanos assistiram ao Super Bowl LVIII. No entanto, a NFL não se contenta em dominar a mídia por apenas cinco meses do ano. A liga desenvolveu uma habilidade impressionante de transformar eventos rotineiros fora da temporada em verdadeiros espetáculos. As informações são da The Economist.

Semanas após o fim da temporada, a liga organiza o "scouting combine" televisivo, onde jogadores aspirantes demonstram suas habilidades. Em seguida, vem o draft, quando as 32 equipes recrutam os melhores talentos universitários. Desde que foi televisionado pela primeira vez em 1980, o draft se tornou uma extravagância de três dias com música ao vivo e celebridades. Cerca de 775 mil fãs compareceram ao evento este ano, e aproximadamente 12 milhões de americanos assistiram à primeira rodada. O draft da NFL se tornou maior que os jogos de campeonato de algumas ligas.

Ver dezenas de jovens se tornando milionários instantaneamente naturalmente gera boa televisão. Mais impressionante é a capacidade da NFL de transformar eventos mais rotineiros em fenômenos nas redes sociais. O lançamento do calendário anual de partidas, que algumas equipes transformaram em uma forma de arte, é o melhor exemplo desse talento.

As brilhantes ideias dos Chargers

Os Los Angeles Chargers são mestres nesse gênero, publicando vídeos elaborados para anunciar seus próximos adversários e zombar impiedosamente deles. Este ano, a equipe produziu uma recriação de "The Sims", um popular jogo de simulação de vida. A maioria das piadas faz referência a controvérsias relacionadas ao futebol ou às fraquezas dos adversários.

Ian Trombetta, vice-presidente sênior de mídia social, influenciadores e marketing de conteúdo da NFL, explica que a liga tem sido muito intencional em fazer disso um grande momento, e os clubes contribuem significativamente para isso. Uma equipe incluiu vídeos de entrevistas nas ruas coletando opiniões sobre seus adversários, como "Eles atingiram o pico em 1970" (referindo-se aos New York Jets) ou "Casa do queijo" (referindo-se ao Green Bay Packers). Outra equipe fez trotes com os fãs dos adversários. A audiência aumentou em quase 50% em relação ao ano passado.

O vídeo dos Chargers — com mais de 40 milhões de visualizações desde seu lançamento em 15 de maio — ressoou além dos fãs tradicionais de futebol. Um kicker dos Kansas City Chiefs, adversário dos Chargers na quarta semana, recentemente viralizou após falas sobre mulheres ficarem em casa e abraçarem valores sociais conservadores. O vídeo o retratou como um personagem de Sims na cozinha fazendo uma torta.

Jason Lavine, do escritório dos Chargers, afirma que estão construindo um exército de jovens fãs de esportes que são fanaticamente apaixonados por esta franquia porque os seguiram desde o início através das redes sociais. Segundo ele, seria difícil encontrar outra equipe esportiva na América do Norte que estivesse tão presente online como os Chargers.