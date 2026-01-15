Brasil

Moraes manda Bolsonaro ser transferido para a Papudinha

Hoje, o ex-presidente cumpre a pena de 27 anos e 3 meses a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado na Superintendência da Polícia Federal

Bolsonaro: decisão de Moraes ocorre após pedido de prisão domiciliar da defesa do ex-presidente (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17h49.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira, 15, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja transferido para o complexo Penitenciário da Papuda, a Papudinha, em Brasília.

Hoje, o ex-presidente cumpre a pena de 27 anos e 3 meses a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado na Superintendência da Polícia Federal.

A decisão de Moraes ocorre após pedidos da defesa de Bolsonaro para o ex-presidente cumprir a pena em prisão domiciliar.

Mais informações em instantes. 

