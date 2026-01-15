Portuguesa-RJ x Botafogo: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Portuguesa-RJ e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 19h, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida marca a estreia das equipes no Campeonato Carioca 2026 e terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Botafogo inicia a temporada com uma equipe composta majoritariamente por jogadores do sub-20 e sob o comando do técnico da categoria, Rodrigo Bellão. O elenco principal, comandado por Martín Anselmi, será utilizado apenas a partir da terceira rodada, diante do Volta Redonda. Entre os titulares desta quinta, apenas o goleiro Raul pertence ao grupo profissional. O destaque fica por conta do atacante Kauan Toledo, referência do time de base.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ faz seu segundo jogo no ano. Após empatar com o Flamengo no último domingo com gol sofrido nos acréscimos, a Lusa quer conquistar a primeira vitória em casa. A partida também marca a reestreia do meia-atacante Chay com a camisa da Portuguesa e o reencontro com o Botafogo, clube onde ganhou destaque em 2021.

Prováveis escalações:



Portuguesa-RJ: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo, Bruno Mota (Romarinho) e Guilherme Silveira; Rhuan e Léo Muchacho. Técnico: Alex Nascif.



Onde assistir ao vivo o jogo Portuguesa-RJ x Botafogo hoje pelo Carioca?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre Portuguesa-RJ e Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Portuguesa-RJ x Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, acessando a transmissão do canal Premiere.