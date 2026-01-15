Carreira

Warren Buffett aos 95: a qualidade mais valiosa de um líder não está no currículo

Para Buffett, gentileza é o ativo que mais importa — e pode render mais do que qualquer investimento

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17h43.

Ao longo de sua vida, Warren Buffett acumulou um dos maiores patrimônios da história: cerca de US$ 150 bilhões. Transformou uma empresa têxtil local na Berkshire Hathaway, um conglomerado avaliado em mais de US$ 1 trilhão.

Mas, aos 95 anos, já fora do cargo de CEO, o “Oráculo de Omaha” faz questão de destacar que nenhum desses números é o mais importante.

Em entrevista ao especial “Warren Buffett: Uma Vida e um Legado”, Buffett revelou a característica que mais valoriza em qualquer pessoa — seja na vida ou nos negócios: a gentileza.

“É uma qualidade que todos podem demonstrar. E não custa nada”, afirmou. “Gentileza não pertence a nenhuma religião, não depende de cultura, não está ligada a status. Por que alguém não seria gentil?”As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Um conselho simples que resiste ao tempo — e às grandes decisões

Ao longo de sua trajetória empresarial, Buffett lidou com fusões bilionárias, crises financeiras e decisões que moldaram o mercado. Mas diz que um dos conselhos mais importantes que recebeu foi também um dos mais humanos.

Quem lhe ensinou foi seu mentor e amigo, Tom Murphy, ex-CEO da Capital Cities/ABC. A máxima:

“Você sempre pode mandar alguém para o inferno amanhã.”

Em outras palavras, respire antes de reagir. Não que seja necessário evitar decisões duras, mas é possível tomar medidas difíceis com respeito, autocontrole e visão de longo prazo.

Buffett diz que Murphy não era ingênuo ou leniente. “Tomava decisões importantes. Mas fazia isso sem precisar ser duro ou arrogante.” Essa combinação de firmeza com humanidade moldou o estilo de liderança de Buffett, e o legado que construiu.

Legado não se mede em patrimônio — e sim em reputação

“Quando você envelhece, você tem a reputação que merece”, disse Buffett, citando uma frase do empresário italiano Gianni Agnelli, ex-presidente da Fiat.

Para o investidor, reputação é o verdadeiro reflexo da carreira, e isso vale para líderes, empreendedores, jovens em formação e executivos no topo. Não é o cargo ou a fortuna que define um líder. É a forma como ele age quando não precisa impressionar ninguém.

Buffett acredita que a reputação se constrói todos os dias, em pequenas atitudes. E, segundo ele, essa construção deve começar com uma escolha simples e prática:
"Hoje, aconteça o que acontecer, serei gentil com todos."

