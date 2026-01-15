São Paulo x São Bernardo: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Repórter
São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 21h45, no estádio do Morumbis, em São Paulo. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2026 e terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.
O Tricolor chega pressionado após uma estreia ruim no estadual. O time comandado por Hernán Crespo foi derrotado por 3 a 0 pelo Mirassol e ainda lida com um momento político turbulento: na sexta-feira, 16, o Conselho Deliberativo do clube votará questões decisivas para o futuro do presidente Julio Casares.
Do outro lado, o São Bernardo vive situação oposta. A equipe do ABC venceu o Capivariano por 4 a 0 na primeira rodada e busca mais uma vitória para manter a boa fase neste início de temporada.
Prováveis escalações:
Você pode assistir à partida online pelo streaming HBO Max.