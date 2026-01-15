Esporte

São Paulo x São Bernardo: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Partida entre São Paulo x São Bernardo é válida pela 2ª rodada do Paulistão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17h01.

São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 21h45, no estádio do Morumbis, em São Paulo. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2026 e terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

O Tricolor chega pressionado após uma estreia ruim no estadual. O time comandado por Hernán Crespo foi derrotado por 3 a 0 pelo Mirassol e ainda lida com um momento político turbulento: na sexta-feira, 16, o Conselho Deliberativo do clube votará questões decisivas para o futuro do presidente Julio Casares.

Do outro lado, o São Bernardo vive situação oposta. A equipe do ABC venceu o Capivariano por 4 a 0 na primeira rodada e busca mais uma vitória para manter a boa fase neste início de temporada.

Prováveis escalações:

  • São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric (Felisberto), Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell (Nicolas); Gonzalo Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
  • São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalá.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x São Bernardo hoje pelo Paulistão?

O jogo desta quinta-feira, 21h45, entre São Paulo e São Bernardo terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo São Paulo x São Bernardo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming HBO Max.

