São Paulo x São Bernardo: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 21h45, no estádio do Morumbis, em São Paulo. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2026 e terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

O Tricolor chega pressionado após uma estreia ruim no estadual. O time comandado por Hernán Crespo foi derrotado por 3 a 0 pelo Mirassol e ainda lida com um momento político turbulento: na sexta-feira, 16, o Conselho Deliberativo do clube votará questões decisivas para o futuro do presidente Julio Casares.

Do outro lado, o São Bernardo vive situação oposta. A equipe do ABC venceu o Capivariano por 4 a 0 na primeira rodada e busca mais uma vitória para manter a boa fase neste início de temporada.

Prováveis escalações:



Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric (Felisberto), Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell (Nicolas); Gonzalo Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo. São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalá.

