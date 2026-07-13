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Mentor do roubo milionário ao Museu do Louvre teria reclamado: 'Dava para levar mais'

Acusados detalharam a ação contra o museu francês e afirmaram que o líder da operação esperava levar mais peças

Museu do Louvre: Novos depoimentos ajudam a reconstruir o maior roubo da história recente do Louvre, enquanto investigadores ainda buscam as joias

Museu do Louvre: Novos depoimentos ajudam a reconstruir o maior roubo da história recente do Louvre, enquanto investigadores ainda buscam as joias

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de julho de 2026 às 23h14.

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O maior roubo da história recente do Museu do Louvre ganhou um novo capítulo. Suspeitos presos pelo furto de joias da Coroa Francesa, avaliadas em US$ 102 milhões (mais de R$ 521 milhões), afirmaram que o mentor da operação ficou decepcionado com o resultado porque acreditava que o grupo poderia ter levado ainda mais peças do acervo.

O que disseram os suspeitos?

As informações foram reveladas em depoimentos obtidos pelo jornal francês Le Monde. Segundo Abdoulaye N. e Ghelamallah A., eles foram recrutados poucos dias antes da invasão ao museu e receberam imagens da Galeria de Apolo para estudar o local e identificar as vitrines com as joias mais valiosas.

Durante os interrogatórios, Abdoulaye afirmou que o chefe da quadrilha avaliou que o grupo perdeu tempo durante a entrada no prédio e deixou peças importantes para trás. O suspeito disse que o líder acreditava que "eles poderiam ter levado mais". A existência desse suposto mentor, porém, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades francesas.

Além de Abdoulaye e Ghelamallah, outras duas pessoas permanecem presas preventivamente por suspeita de ligação com o caso. As autoridades, no entanto, não divulgaram detalhes sobre a participação delas.

A fuga e a joia danificada

O grupo roubou oito peças históricas, entre tiaras, colares, brincos e um broche ligados à família imperial francesa. Durante a fuga, uma das coroas ornamentadas usada pela imperatriz Eugénie caiu da bolsa de um dos criminosos e sofreu danos.

Diante dos investigadores, Abdoulaye admitiu ter derrubado a peça e reconheceu a gravidade do ocorrido ao ser confrontado com fotografias da coroa danificada.

Joias continuam desaparecidas

Os dois suspeitos afirmam que entregaram todas as joias roubadas a um cliente logo após a fuga. Segundo eles, cada participante receberia até 25 mil euros pelo trabalho. Ambos se recusaram a identificar quem teria organizado a operação, alegando receio de represálias contra suas famílias.

Apesar dos relatos, os investigadores mantêm cautela sobre a existência de um mentor. De acordo com o jornal francês, não foram encontrados registros de comunicação entre os suspeitos e outra pessoa que sustentem essa versão.

As buscas pelas peças roubadas ainda continuam. Uma das principais hipóteses é que as joias tenham sido revendidas no mercado ilegal ou desmontadas para facilitar sua comercialização. Até o momento, nenhuma delas foi recuperada.

Roubo expôs falhas no Louvre

O assalto aconteceu em outubro de 2025 e durou poucos minutos, tornando-se um dos crimes contra patrimônio cultural mais impactantes das últimas décadas na França. A investigação revelou falhas relevantes no sistema de segurança do Louvre, incluindo cobertura limitada por câmeras de vigilância, o que levou à renúncia da então presidente do museu meses depois.

Enquanto o paradeiro das joias permanece um mistério, os novos depoimentos oferecem a descrição mais detalhada da operação até agora e reforçam que as autoridades ainda buscam identificar quem comandou o roubo que abalou um dos museus mais famosos do mundo.

Louvre é o museu mais visitado do mundo

O Louvre é o museu mais visitado do mundo e reúne mais de 33 mil obras, entre esculturas, pinturas e antiguidades. O acervo inclui a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A invasão ocorreu por volta das 9h30, cerca de meia hora após a abertura do museu ao público.

Na época do crime, o ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, classificou as joias roubadas como de "valor inestimável" e afirmou que elas representam um "verdadeiro patrimônio".

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