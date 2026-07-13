Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil enfrenta o Japão nas quartas de final da VNL feminina; veja o chaveamento

Seleção brasileira terminou a fase preliminar na terceira colocação e busca vaga na semifinal em Macau, na China

Brasil: seleção terá jogo decisivo contra o Japão (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Brasil: seleção terá jogo decisivo contra o Japão (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 13 de julho de 2026 às 20h57.

A fase classificatória da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) foi encerrada neste domingo, 12, definindo os confrontos do mata-mata da competição. O Brasil terminou a campanha na terceira colocação e terá pela frente o Japão nas quartas de final.

A fase decisiva será disputada a partir do dia 22 de julho, em Macau, na China. Os vencedores avançam às semifinais em busca do título da edição de 2026.

A liderança da fase preliminar ficou com os Estados Unidos, que enfrentarão a China. Apesar de terminar fora da zona de classificação, a equipe chinesa garantiu presença nas quartas de final por sediar a etapa decisiva e, por isso, ocupa a oitava vaga do chaveamento.

Já a Itália, segunda colocada e atual tricampeã da competição nas últimas quatro edições, terá a Holanda como adversária. No outro duelo, a Turquia, que encerrou a primeira fase em quarto lugar, enfrenta o Canadá, quinto colocado.

Confrontos das quartas de final da VNL feminina

  • Estados Unidos x China
  • Turquia x Canadá
  • Itália x Holanda
  • Brasil x Japão

Brasil busca título inédito da VNL

Apesar da tradição no vôlei feminino, o Brasil ainda tenta conquistar pela primeira vez a Liga das Nações. Desde que a competição substituiu o Grand Prix, em 2018, o torneio teve domínio de Estados Unidos, Itália e Turquia.

As norte-americanas venceram as três primeiras edições disputadas (2018, 2019 e 2021), enquanto a Itália levantou o troféu em 2022, 2024 e 2025. A Turquia conquistou seu único título em 2023. A edição de 2020 foi cancelada por causa da pandemia de Covid-19.

Antes da criação da VNL, porém, a seleção brasileira foi uma das maiores vencedoras do Grand Prix. Entre 1994 e 2017, o Brasil conquistou 12 títulos e encerrou a história da antiga competição como o país com mais troféus.

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