CNJ aprova a extinção da aposentadoria compulsória como punição para magistrados

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou nesta terça-feira, 4, uma resolução que extingue a aposentadoria compulsória como pena máxima aplicada a magistrados em processos administrativos disciplinares. A proposta já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados no início de julho.

A medida regulamenta o entendimento firmado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual a aposentadoria compulsória remunerada deixou de ser compatível com a Constituição após a reforma da Previdência.

A resolução foi aprovada por unanimidade e passa a valer para todos os processos em andamento, inclusive aqueles em fase de recurso. Apenas casos com decisão definitiva permanecem sujeitos às regras anteriores.

O que muda com a nova resolução

Pelas regras atuais, a aposentadoria compulsória é a principal sanção aplicada em processos administrativos disciplinares envolvendo magistrados. Nesses casos, o juiz deixa definitivamente suas funções, mas continua recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Com a resolução aprovada pelo CNJ, a punição máxima passa a ser a disponibilidade, modalidade em que o magistrado é afastado imediatamente do cargo, recebendo vencimentos proporcionais ao tempo de contribuição enquanto tramita uma ação judicial que poderá resultar na perda definitiva do cargo.

Se a Justiça determinar a demissão, os pagamentos são interrompidos. Caso a ação seja rejeitada, o magistrado poderá solicitar, após dois anos de afastamento, o retorno ao exercício da função em cargo equivalente.

Segundo o relator da resolução, conselheiro Ulisses Rabaneda, o novo modelo não enfraquece a responsabilização de magistrados.

"Razões de proporcionalidade de política sancionatória não podem preservar sanção incompatível com a Constituição. O novo modelo não cria impunidade. A disponibilidade afasta imediatamente o magistrado das funções, com remuneração proporcional, e a ação judicial poderá produzir a perda do cargo", afirmou.

Quando a punição poderá ser aplicada

A resolução prevê que a disponibilidade poderá ser aplicada quando o magistrado:

demonstrar negligência manifesta no cumprimento de seus deveres;

agir de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro da magistratura;

apresentar desempenho funcional incompatível com o exercício do cargo;

exercer atividade político-partidária;

receber vantagens relacionadas a processos sob sua responsabilidade;

exercer atividade incompatível com a magistratura, exceto o magistério.

Após a aplicação da disponibilidade por um tribunal, o caso será submetido ao chamado reexame necessário pelo CNJ. Confirmada a punição, a Advocacia-Geral da União (AGU) terá prazo de 30 dias para propor, perante o STF, a ação civil destinada à perda definitiva do cargo.

As decisões proferidas pelos tribunais superiores não precisarão passar por essa reavaliação do CNJ.

Mudança acompanha entendimento do STF e discussão no Congresso

A regulamentação ocorre poucas semanas depois de a Primeira Turma do STF decidir, no fim de junho, que a aposentadoria compulsória como punição disciplinar deixou de ser compatível com a Constituição após a reforma da Previdência.

No Congresso, a mudança também avança por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que já havia sido aprovada pelo Senado e recebeu aval da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no início de julho.

A proposta altera a Constituição para retirar definitivamente a aposentadoria compulsória da lista de punições disciplinares contra juízes e membros do Ministério Público. Com isso, magistrados poderão perder o cargo em casos graves, desde que haja decisão judicial com trânsito em julgado.

Na ocasião, outras três PECs foram rejeitadas pelo relator, deputado Helder Salomão (PT-ES), por preverem a demissão por decisão administrativa. Segundo ele, essa possibilidade comprometeria a garantia constitucional da vitaliciedade, considerada essencial para assegurar a independência funcional da magistratura e do Ministério Público.

Com a regulamentação aprovada pelo CNJ e a PEC ainda em tramitação na Câmara, o sistema disciplinar do Judiciário passa por uma reformulação que busca substituir a aposentadoria compulsória remunerada por mecanismos que podem resultar, em última instância, na perda definitiva do cargo.