Neymar e Robinho já jogaram juntos?

Neymar e Robinho jogaram juntos, sim. A dupla dividiu o ataque do Santos em 2010 e também atuou lado a lado na Seleção Brasileira, em um período que ajudou a consolidar Neymar como estrela e reforçou a imagem de Robinho como mentor técnico dentro de campo.

Formaram o ataque do Santos

No Santos, os dois estiveram juntos por cerca de seis meses, quando Robinho retornou ao clube por empréstimo e encontrou um Neymar em ascensão. A parceria virou símbolo de um dos times mais ofensivos e carismáticos do futebol brasileiro naquele período.

Em 2010, os dois conquistaram o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil com a camisa santista.

Também apareceram juntos na Seleção

A parceria também aconteceu na Seleção Brasileira. Neymar foi convocado pela primeira vez em 2010, já sob comando de Mano Menezes, e estreou como titular no ataque ao lado de Robinho. Na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, Neymar marcou seu primeiro gol com a camisa do Brasil, jogando justamente ao lado de Robinho e Alexandre Pato.

Os dois ainda estiveram juntos em convocações seguintes e também integraram o elenco do Brasil na Copa América de 2011. Robinho era um dos nomes mais experientes do grupo, enquanto Neymar começava a assumir protagonismo com a camisa da Seleção.

Neymar e Robinho na Seleção (Foto: Getty Images) (Getty Images)

Conflito com Robinho Jr.

A relação dos dois antigos parceiros entrou em crise após um treino no CT Rei Pelé, em Santos, no último domingo, 3. Filho de Robinho, Robinho Jr., de 17 anos, deu uma caneta em Neymar, que se irritou com a atitude. Segundo a versão apresentada pelos representantes do jovem ao clube, Neymar xingou o atacante, deu uma rasteira e ainda acertou um tapa no rosto do garoto durante a confusão.

O episódio causou desconforto imediato no elenco e ganhou peso nos bastidores por envolver justamente o filho de Robinho, tratado como uma das principais promessas da base santista. Neymar chegou a pedir desculpas diretamente a Robinho Jr., que aceitou a retratação, mas o caso não esfriou. A família do jovem formalizou a queixa e cobrou apuração interna, o que transformou um desentendimento de treino em uma crise institucional dentro do Santos.

Condenado por estupro coletivo e preso em Tremembé, no interior de São Paulo, Robinho soube da confusão entre Neymar e Robinho Jr. ainda no início da semana e reagiu com revolta ao episódio. Segundo a CNN Brasil, o ex-atacante ficou indignado ao ser informado da confusão.

A irritação de Robinho passa também pelo peso simbólico da situação: Neymar sempre teve proximidade com a família e, no ano passado, chegou a prometer publicamente ao garoto que cuidaria dele no Santos, repetindo o gesto de proteção que Robinho teve com ele no início da carreira.

Nos bastidores, a leitura do ex-jogador é de que a discussão ultrapassou o limite de um desentendimento comum de treino, e por isso ele quer que o Santos apure o episódio internamente, analise as imagens da atividade e trate o caso sem blindagem por causa do peso de Neymar no elenco.