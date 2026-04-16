A nova polarização: Neymar na Copa do Mundo divide brasileiros

A Copa do Mundo 2026 está se aproximando. Em menos de dois meses, o torneio se inicia com a partida entre México e África do Sul.

No entanto, até agora, a competição parece que ainda não "captou" a atenção do brasileiro. Apenas 12% dos brasileiros estão animados para o torneio e 54% não está "nada animado", de acordo com pesquisa do instituto Genial/Quaest.

Neymar na Copa divide brasileiros

Entre os pontos mais polêmicos da Copa de 2026, uma das grandes perguntas que ainda paira no ar é: Neymar vai participar do torneio? Ele deveria ser convocado para essa Copa do Mundo?

De acordo com os dados do Quaest, o Brasil está dividido entre apoiadores da presença do jogador e opositores à convocação dele.

No geral, 47% das pessoas acredita que Neymar Jr. deveria continuar sendo convocado. No entanto, 45% do público se opõe à ideia de outra Copa do Mundo com o santista. Apenas 8% das pessoas se abstiveram.

Em um recorte de renda, o entusiasmo com Neymar é maior nas classes médias e altas. Em famílias que recebem mais de cinco salários mínimos, 49% das pessoas são favoráveis à convocação e 44% contrários. Já em famílias de renda até dois salários mínimos, 46% são favoráveis e 46% contrários.

Na política, assunto em que Neymar já se envolveu numerosas vezes, bolsonaristas são defensores da presença dele na Copa, com apenas 39% se opondo. Direitistas não-bolsonaristas são os maiores apoiadores da participação do atleta na seleção brasileira, com 58% sendo a favor e 32% contra.

Já no espectro da esquerda, a oposição a Neymar é maioria. Entre lulistas, 50% são contra a convocação e 45% a favor. O índice mais alto de reprovação está na esquerda não-lulista, com 59% acreditando que ele não deveria mais ser convocado.

Brasileiro está, majoritariamente, desanimado para a Copa do Mundo

A pesquisa também revela que a maioria (54%) dos brasileiros não está "nada animada" para a Copa do Mundo, 32% estão "pouco animados" e apenas 12% estão "muito animados"

Nordestinos são os mais animados, enquanto pessimismo impera no Sudeste

Em recortes regionais, o Sudeste se mostra a região mais desanimada para a Copa do Mundo, com 57% das pessoas "nada animadas". Já no Nordeste, esse número cai para 46%, com 36% "pouco animados" e 16% "muito animados".

Desânimo para a Copa do Mundo une classes sociais brasileiras

No país, muitas estatísticas são drasticamente diferentes a depender da classe social. O desânimo para a Copa do Mundo não é uma delas. Consistentemente, 54% das pessoas, com renda familiar que varia entre dois e mais de cinco salários mínimos, estão "nada animadas" para o torneio.

Em três anos, crença no hexa cai pela metade

Outro fator que unia o Brasil durante a Copa do Mundo era a crença no Hexa. De acordo com a Genial/Quaest, esse otimismo está presente em 25% dos brasileiros em abril de 2026.

A rapidez com que esse dado caiu é notável. Em abril de 2023, 50% das pessoas acreditavam que a seleção traria a sexta taça para casa - 42% pensavam que não. No ano seguinte, os dados mudaram, com 49% descrente no Hexa e 45% acreditando.

Desde abril de 2025, a maioria não vê a possibilidade de aumentar o número de estrelas no brasão da seleção: 68% não achavam que o Brasil ia ganhar o hexa, e 26% acreditavam que sim.