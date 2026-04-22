Galvão Bueno critica Neymar e rebate: 'Não tem ser humano que aguente ficar sem emprego'

O narrador Galvão Bueno rebateu Neymar na última segunda-feira, 20. Em seu programa "Galvão FC", do "SBT", o apresentador criticou o desabafo do jogador do Santos, acusado de estar tapando os ouvidos na saída de campo após derrota para o Fluminense, no domingo, 19.

Na ocasião, Neymar usou suas redes sociais para se defender da acusação e disse ter apenas coçado as orelhas. O jogador então reclamou.

"Chegou o dia em que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA! Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites... É triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente", escreveu em um comentário no Instagram.

Em seu programa, Galvão criticou a atitude do atleta, comparando-a com pessoas em dificuldade financeira, afirmando que estes sim possuem problemas delicados.

-- Neymar, me perdoe, não tem ser humano que aguente não ter emprego. Não tem ser humano que aguente não ter dinheiro para colocar comida na mesa para os filhos. Não tem ser humano que aguente não conseguir botar os filhos na escola -- disse o narrador e apresentador, que foi aplaudido pela plateia.

Neymar é dúvida na Copa do Mundo em meio as polêmicas

Nos últimos meses, Neymar passou a ser o centro das atenções. O jogador, que não tem a presença na Copa do Mundo garantida, está buscando convencer o treinador Carlo Ancelotti de que merece a vaga. O Santos, inclusive, chegou a fazer um planejamento próprio para que o atleta possa jogar e mostrar que merece a convocação.

No entanto, o jogador se envolveu em polêmicas. Recentemente, após empate contra o Deportivo Recoleta por 1 a 1 pela Sul-Americana, o jogador discutiu com um torcedor que o criticava. Antes, teve uma fala machista contra a arbitragem.

Na vitória contra o Remo, por 2 a 0, o árbitro Wilton Pereira Sampaio deu cartão amarelo ao atleta. Na entrevista pós-jogo, o atleta reclamou da atitude do profissional e afirmou que "ele acordou de chico", uma expressão associada à menstruação de forma pejorativa.