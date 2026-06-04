República Tcheca x Guatemala: horário e onde assistir ao amistoso nesta quinta-feira

Repórter
Publicado em 4 de junho de 2026 às 08h13.
República Tcheca e Guatemala se enfrentam nesta quinta-feira, 4, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
A menos de uma semana da abertura do torneio, as equipes aproveitam os últimos compromissos antes do início da competição para realizar ajustes e testes finais.
Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso antes da Copa do Mundo.
A República Tcheca chega ao Mundial após garantir vaga pela repescagem e integra o Grupo A, ao lado de México, África do Sul e Coreia do Sul. Já a Guatemala não disputará a Copa do Mundo de 2026.
A partida acontece às 21h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 4.
O jogo terá transmissão pelo sportv e pelo Globoplay Premium.