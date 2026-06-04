México x Sérvia: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa nesta quinta-feira

México: país será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 (Kevin Dietsch/Getty Images)
Repórter
Publicado em 4 de junho de 2026 às 08h43.
México e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira, 4, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
O confronto será disputado no Estádio Nemesio Díez, em Toluca, e integra a reta final de preparação das seleções para o Mundial, que começa em sete dias.
Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso preparatório antes da competição. Os jogos servem para ajustes táticos, testes de formação e definição dos elencos.
O México chega embalado para a competição como anfitrião e integrante do Grupo A, ao lado de África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.
A seleção mexicana também fará o jogo de abertura da Copa do Mundo, contra a África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Já a Sérvia não se classificou para a Copa do Mundo de 2026.
A partida acontece às 23h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 4.
O jogo terá transmissão ao vivo pelo Fifa+.