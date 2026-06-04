Esporte

México x Sérvia: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa nesta quinta-feira

País anfitrião da Copa do Mundo de 2026 entra em campo a sete dias da abertura do torneio

México: país será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 (Kevin Dietsch/Getty Images)

México: país será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 (Kevin Dietsch/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 4 de junho de 2026 às 08h43.

México e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira, 4, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto será disputado no Estádio Nemesio Díez, em Toluca, e integra a reta final de preparação das seleções para o Mundial, que começa em sete dias.

Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso preparatório antes da competição. Os jogos servem para ajustes táticos, testes de formação e definição dos elencos.

O México chega embalado para a competição como anfitrião e integrante do Grupo A, ao lado de África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.

A seleção mexicana também fará o jogo de abertura da Copa do Mundo, contra a África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Já a Sérvia não se classificou para a Copa do Mundo de 2026.

Que horas é o amistoso México x Sérvia?

A partida acontece às 23h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 4.

Onde assistir ao jogo México x Sérvia?

O jogo terá transmissão ao vivo pelo Fifa+.

Acompanhe tudo sobre:MéxicoCopa do MundoAgenda de jogosFutebol

Mais de Esporte

República Tcheca x Guatemala: horário e onde assistir ao amistoso nesta quinta-feira

França x Costa do Marfim: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa nesta quinta-feira

Nova geração em campo: os jogadores mais novos da Copa do Mundo 2026

Brasil está entre os países que mais compram ingressos para a Copa do Mundo

Mais na Exame

Ciência

Quanto tempo devemos dormir? Maior estudo do sono desafia regra das 8 horas

Negócios

Como a Sabesp ajudou esta construtora do Paraná a dobrar de tamanho e faturar R$ 560 milhões

Mundo

Colômbia começa 2º turno com esquerda no ataque e direita com apoio de Trump

Brasil

Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Rio Grande do Norte?