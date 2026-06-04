México x Sérvia: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa nesta quinta-feira

México e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira, 4, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto será disputado no Estádio Nemesio Díez, em Toluca, e integra a reta final de preparação das seleções para o Mundial, que começa em sete dias.

Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso preparatório antes da competição. Os jogos servem para ajustes táticos, testes de formação e definição dos elencos.

O México chega embalado para a competição como anfitrião e integrante do Grupo A, ao lado de África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.

A seleção mexicana também fará o jogo de abertura da Copa do Mundo, contra a África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Já a Sérvia não se classificou para a Copa do Mundo de 2026.

Que horas é o amistoso México x Sérvia?

A partida acontece às 23h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 4.

Onde assistir ao jogo México x Sérvia?

O jogo terá transmissão ao vivo pelo Fifa+.