Neymar compra jato de R$ 225 mi que faz voos intercontinentais sem parar para abastecer

O novo avião de Neymar chama atenção pelo preço: um modelo que pode chegar a até R$ 225 milhões.

Com autonomia estimada em cerca de 8.800 quilômetros, a aeronave permite voos intercontinentais sem paradas para abastecimento, com trajetos diretos entre América do Sul, Europa e Oriente Médio. Na prática, isso reduz o tempo de viagem e amplia a flexibilidade de agenda do jogador.

O modelo escolhido é o Dassault Falcon 900LX, um jato de alto desempenho utilizado na aviação executiva. A aeronave pode atingir velocidades próximas de 1.000 km/h e se destaca pela configuração com três motores, menos comum no segmento, o que oferece maior margem de segurança e permite rotas mais diretas sobre grandes extensões oceânicas.

No mercado, um exemplar novo custa entre US$ 40 milhões e US$ 45 milhões (cerca de R$ 200 milhões a R$ 225 milhões), variando conforme configuração e ano de fabricação.

Sem escalas

A capacidade de realizar voos intercontinentais sem escalas é um dos principais diferenciais do modelo.

Para atletas com compromissos frequentes entre clubes, seleções e patrocinadores, eliminar conexões reduz o tempo total de deslocamento e aumenta a previsibilidade da rotina.

O uso de aeronaves próprias também permite embarques em terminais executivos, diminuindo o tempo em solo.

Conforto e privacidade a bordo

Internamente, o jato é configurado para transportar entre 12 e 14 passageiros. O espaço inclui áreas adaptadas para descanso, reuniões e entretenimento.

Entre os recursos, estão poltronas que se convertem em camas, isolamento acústico e conexão de internet a bordo.

Além da logística, a aeronave atende a demandas de privacidade e segurança. Figuras públicas com alta exposição tendem a optar por voos privados para reduzir a circulação em áreas comuns de aeroportos e limitar o acesso de terceiros.