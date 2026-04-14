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Lula quer Neymar na Copa? Veja o que o presidente disse para Ancelotti

Lula compartilhou detalhes sobre sua conversa com o técnico da Seleção Brasileira sobre a Copa do Mundo 2026

Neymar Jr: jogador ficou de fora das últimas convocações de Carlo Ancelotti (Redes Sociais/Reprodução)

Neymar Jr: jogador ficou de fora das últimas convocações de Carlo Ancelotti (Redes Sociais/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 15h36.

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O presidente Lula afirmou que foi consultado por Carlo Ancelotti sobre a presença de Neymar na Seleção Brasileira e opinou que o atacante "tem futebol" para jogar a Copa do Mundo de 2026, se estiver preparado e disposto.

A declaração aconteceu nesta terça-feira, 14, em uma entrevista para mídias como Revista Fórum, TV 247 e DCM. Lula relembrou o encontro entre ele, o técnico da Seleção Brasileira e o Presidente da Fifa, Gianni Infantino, que ocorreu eu janeiro desde ano.

Na ocasião, foi discutida a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil.

O que Lula pensa sobre Neymar na Copa?

Durante a entrevista, o presidente disse que Ancelotti perguntou se ele acha que Neymar deve ser convocado.

Lula teria respondido que, se o jogador estiver fisicamente preparado, "ele tem futebol".

"É preciso saber se ele quer. Se ele quiser, ele tem que ser profissional. Mas ele não pode querer ir pelo nome, ele tem que querer ir pelo futebol", afirmou o presidente.

Lula ainda citou Messi e Cristiano Ronaldo como exemplos de carreiras longevas.

Convocação para a Seleção Brasileira

Neymar não esteve presentE nas últimas convocações do técnico italiano. A lista definitiva para a Copa do Mundo de 2026 será divulgada dia 18 de maio

Ao jornal francês L'Équipe, o treinador afirmou que a convocação de Neymar depende só dele.

"Ele é capaz de voltar a estar 100%. Já disse isso várias vezes e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente prontos. Depois da lesão no joelho [em dezembro], Neymar teve uma boa recuperação; está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo", disse.

Para o treinador, o atacante é "um grande talento", que está "sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo".

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